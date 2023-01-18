هذه مطالب نقابة الأسلاك المشتركة للصحة العمومية

عرضت انشغالاتها على وزير القطاع

جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية جملة مطالبها المتعلقة بالنظام التعويضي، وإعادة النظر في منحة خطر العدوى بحكم الاحتكاك المباشر مع السلك الطبي في المؤسسات الاستشفائية، ومراجعة منحة التعويض عن المناوبة الإدارية، مع إعادة الاعتبار للتقنيين الإداريين كالمهندسين في الإعلام الآلي وغيرهم، نظرا للدور الكبير والهام الذي تلعبه هذه الفئة خاصة في ظل الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تعتمد على الرقمنة كركيزة أساسية لتطوير وعصرنة القطاع.

وجاء ذلك خلال لقاء أعضاء النقابة برئاسة كسار عياش، مساء الثلاثاء، بوزير القطاع بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، حيث استهل عبد الحق سايحي بالتأكيد على أن هذا الاجتماع “يحمل طابعا تشاوريا، ويهدف إلى فتح المجال للنقاش والحوار وكذا إيجاد حلول لجملة من المشاكل، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات لتوفير الجو الملائم لكل مستخدمي الصحة بمختلف أسلاكهم، بما فيهم الأسلاك المشتركة، من أجل العمل في أريحية تامة خلال تأدية واجبهم المهني”، حسب ما أفاد به الأربعاء، بيان للوزارة.

وخلال حديثه مع أعضاء النقابة، شدد الوزير على أهمية “فتح فضاء للحوار قصد إيجاد الآليات الكفيلة بتطوير قطاع الصحة، من خلال توفير الظروف اللازمة لمستخدمي القطاع للوصول إلى الأهداف المسطرة من قبل الوصاية وهي تطوير وعصرنة القطاع”.

وفي ذات السياق، أشار وزير الصحة إلى أن النقطة المشتركة بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين هي “خدمة المريض”، حيث رحب بكل الاقتراحات المقدمة من قبلهم، وجدد التزامه بـ”إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي كل مهنيي الصحة”.

وفي هذا الإطار، نوه رئيس النقابة بـ”الجهود المبذولة من طرف الوزير، لاسيما من خلال إعادة فتح أبواب الحوار”، كما أكد استعداد نقابته لـ”المساهمة في جميع الجهود الكفيلة للنهوض بالقطاع في جو مناسب يقوم على الحوار والتشاور”.

وأشار البيان إلى أن وزير الصحة “استمع للانشغالات المطروحة من قبل أعضاء النقابة بكل اهتمام وجدد دعمه لمطالبهم، مبرزا الدور الذي يلعبه السلك التقني لعصرنة قطاع الصحة وضرورة تمكينه من مزاولة عمله في أحسن الظروف”.