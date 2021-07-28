هذه معايير اختيار المتفوقين المكرمين من رئيس الجمهورية

مصدر وزاري يبدد شكوك التلاميذ وأوليائهم

أثارت عملية تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا المكرمين من طرف رئيس الجمهورية تعليقات لدى بعض المعنيين وأوليائهم أو متابعين في عديد الولايات، خاصة أصحاب المعدلات المرتفعة في بعض الشعب، متسائلين عن سبب إقصاء هؤلاء من التكريم، حيث دفع ذلك بأولياء البعض منهم إلى طرح التساؤل على مستوى مديريات التربية بولاياتهم .

وعن الطريقة المعتمدة في اختيار هؤلاء، أبرز مصدر من الوزارة بأن اختيار المكرمين قبل سنة 2014 كان يقتصر في صنف الشعب على شعبة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير حسب ارتفاع المعدلات فيها، في حين يتم إقصاء الشعب الأخرى، و قصد تحقيق الإنصاف بين الشعب في التكريم، اعتمدت الجهات الوصية بعد 2014 على استحداث قاعدة للتكريم ، تعتمد على احتساب نسبة تمثيل كل شعبة عبر قسمة عدد ونسبة الناجحين في الشعبة على المستوى الوطني على العدد الإجمالي للناجحين، بما يعطينا نسبة تمثيل كل شعبة، وهي نسبة متفاوتة بين تلك الشعب كما قال، وهو ما أفرز اختيار متفوقين اثنين فقط في شعبة الرياضيات، نظرا لارتفاع المستوى فيها، في حين كانت نسبة التمثيل في شعبة العلوم التجريبية مثلا 7 متفوقين، مؤكدا في ذات السياق بأن هذا المعيار هو المعتمد دون إجحاف ولا إقصاء لأي متفوق من أبنائنا.