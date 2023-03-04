هذه معايير تقييم تلاميذ الخامسة ابتدائي وفق “البطاقة التحليلية”

ابتكار "سلم للتقدير" مع وجوب إرفاقه بأربع ملاحظات

أفرجت وزارة التربية الوطنية، بصفة رسمية، عن كيفيات تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، بعد إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية بقرار وزاري منتصف شهر نوفمبر 2021، إذ سيتم اعتماد ما يصطلح عليها “بالبطاقة التحليلية”، لتقويم الكفاءات الختامية والشاملة للمتعلمين في جميع المواد، حيث قسمت إلى جزأين، الأول يشمل جملة “المعايير” المعتمدة في التقييم والثاني يتضمن “سلم التقدير”، من خلال إدراج وتدوين ملاحظات تشجيعية أو تنبيهية أو سلبية، شرط إرفاقها ببعض الحروف لتسهيل المهمة على الأساتذة.

توجت الملتقيات الجهوية الخاصة بامتحان تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، التي انعقدت شهر جانفي المنصرم، بإصدار ما يصطلح عليها “بالبطاقة التحليلية” لتقويم كفاءات المتعلمين الختامية في جميع المواد التعلمية، والتي وردت مرفوقة بخانتين اثنتين، الأولى تضمنت جملة من “المعايير” المعتمدة في التقييم والتقويم ويتفرع عنها عدة مقاييس بغية تحقيق مبدأ التكافؤ بين الجميع، والثانية تحتوي على “سلم التقدير”، من خلال منح المتعلم إحدى الملاحظات الأربع وهي “أقصى” ويقابلها الحرف “أ” والملاحظة الثانية موسومة بـ”مقبول” ويقابلها الحرف “ب”، والملاحظة الثالثة موسومة بـ”جزئي” ويقابلها الحرف “ج” وكذا الملاحظة الموسومة بـ”محدود” ويقابلها الحرف “د”.

4 مؤشرات لتقييم التربية المدنية

وبهذا الصدد، أوضحت البطاقة التحليلية أنّ مادة التربية المدنية ترتكز على أربعة معايير، وهي أولا التربية على المواطنة، من خلال القيام بمتابعة مستمرة، وتشمل على ثلاثة مقاييس وهي الامتثال والاستجابة للنظام المدرسي وتحمل المسؤولية والمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية، بالإضافة إلى المعيار الثاني المتضمن “تقييم كفاءة التربية على المواطنة والتعايش والتفاعل مع المحيط لإبراز التفكير الناقد، والذي شمل بدوره أربعة مقاييس وهي استيعاب دور المؤسسات الخدماتية وإدراك وظائف وخدمات المؤسسات الأمنية ومؤسسات الحماية وتحديد الخطوات العملية للانتخابات وأهميتها وتحليل موقف “حياتي” ونقده يتعلق بالحقوق والواجبات، فضلا عن المعيار الثالث الخاص بتقييم كفاءة التعايش والتفاعل مع المحيط والتعامل الإيجابي مع المحيط، ويشمل أيضا 3 مقاييس، وهي كالتالي البحث عن المعلومة في وسائل الإعلام والاتصال أو وثائق ومعالجة المعلومة وتوظيفها وملء وثائق شخصية أو إدارية، علاوة على المعيار الرابع الخاص بتقييم كفاءة التعامل الإيجابي مع المحيط.

5 معايير لتقييم مكتسبات مادة الرياضيات

وبخصوص مادة الرياضيات، فقد تقرر تقييم وتقويم التلاميذ بناء على خمسة معايير، وهي أولا معيار التحكم في نظام العد والحساب، ويشتمل على تفكيك الأعداد الطبيعية الكبيرة وكتابتها ومقارنة ترتيب وحصر أعداد طبيعية كبيرة وأعداد عشرية وإنجاز العمليات الأربع، إلى جانب المعيار الثاني المتضمن “تقييم كفاءة التحكم في مبادئ نظام التعداد الشعري وفي الحساب والتحكم في المصطلحات واستعمال الأدوات الهندسية وتشمل على ثلاثة مقاييس وهي وصف، تعيين مسار أو موقع في الفضاء أو على مخطط والتمييز بين أشكال مألوفة وفق خواصها الهندسية أو باستعمال أدوات هندسية ورسم شكل هندسي انطلاقا من برنامج إنشاء أو نموذج.

أما المعيار الثالث فيتضمن تقييم كفاءة التحكم في المصطلحات واستعمال الأدوات الهندسية وتشمل 3 مقاييس، وهي قياس أطوال وحساب محيطات ومساحات واستعمال العلاقات بين مختلف وحدات القياس واستعمال وحدات الزمن وحساب مدد، بالإضافة إلى المعيار الرابع للتقييم والمتضمن تقييم كفاءة التحكم في المقادير والقياس وكفاءة تنظيم المعطيات ويشمل استخراج معلومات من سند واستغلالها واستعمال النسبة المئوية واستعمال خواص الخطبة في وضعية تناسبية، علاوة على المعيار الخامس الخاص بتقييم تنظيم المعطيات وحل مشكلات وتشمل فهم المشكلة “استخراج المعطيات والمطالب وتمثيل بمخطط”، واختبار أدوات الحل المناسبة والاستعمال السليم لأدوات المادة وتبليغ مسعى الحل والنتيجة، وكذا معيار تقييم كفاءة حل المشكلات.

الخطاب والتواصل الشفوي أساس مادة اللغة العربية

وبشأن مادة اللغة العربية، سيتم تقييم التلاميذ وفق أربعة معايير، وهي أولا كفاءة “الخطاب والتواصل الشفوي” وتشمل 10 مقاييس وهي الالتزام بآداب الاستماع وإدراك موضوع الخطاب والفكر وتدوين رؤوس الأقلام والتجاوب مع التعلمات والمشاركة في تحليل الخطاب وسلامة لغة التواصل وتوظيف الدلالات اللفظية وغير اللفظية والاسترسال واليسر وقبول التغذية الراجعة وتقديمها وتوظيف أفعال القول المناسبة، بالإضافة إلى المعيار الثاني الذي يخص “كفاءة الأداء القرآني”، والذي يضم 7 مقاييس وهي قراءة وحدات لغوية كاملة قراءة مسترسلة وقراءة معبرة عن المعاني واحترام علامات الوقف تمثيليا واستخدام الشعر والنثر واحترام الوصل والفصل وإبراز علامات الإعراب وفق قواعد القراءة ومدة القراءة. علاوة على معيار “كفاءة فهم المكتوب” ويخص فهم المحمول الفكري ويشتمل على 6 مقاييس وهي الاستبدال في فقرة وإعادة تركيب جمل وتشكيل أو تصحيح فقرة واستعمال علامات الوقف في فقرة والتحويل الصرفي لفقرة والرسم الإملائي لفقرة، فضلا عن المعيار الرابع المتضمن “كفاءة الإنتاج الكتابي” وتضم 6 مقاييس، وهي احترام التعلمية والمهمات المرفقة ووضوح التصميم وفق طبيعة المنتج وترابط الأفكار وتسلسلها والالتزام بقواعد اللغة وإدراج قيمة، أو تحديد موقف، أو إبداء رأي ووضوح الخط.

الآداب والتلاوة والعبادات لتقويم التربية الإسلامية

وعن كيفية تقويم التلاميذ في مادة التربية الإسلامية، فقد تضمنت البطاقة التحليلية عدة معايير، ويتعلق الأمر أولا بمعيار “السلوك والآداب الإسلامية”، ويتفرع بدوره إلى 6 مقاييس تخص قيما معنوية كالصبر والاستقامة وقيما أدائية مع الذات من خلال استثمار الوقت والاجتهاد في العمل، وقيما أخرى معنوية تخص الأسرة، العناية بالمحيط، التعاون، الإيثار والتواضع وعدم الإزعاج، علاوة على المعيار الثاني يخص “حسن الاستظهار والتلاوة” ويضم 5 مقاييس وهي تسمية السور، الالتزام بآداب التلاوة، الحفظ الجيد للسور، التلاوة السليمة وجمالية التلاوة، فضلا عن المعيار الثالث الذي يخص “تقييم كفاءة حسن الاستظهار والتلاوة” والقيم والاستيعاب وتتفرع عنه 3 مقاييس وهي تحديد موضوع السند الشرعي واستيعاب مضمون السند الشرعي واستخلاص الفرض من السند الشرعي، بالإضافة إلى معيار “تقييم كفاءة القيم والاستيعاب” وفهم أحكام بعض العبادات ومظاهر اليسر فيها”، ويضم بدوره 3 معايير وهي عرض أحكام بعض العبادات وكيفية أدائها، تبيان دواعي استعمال الرخص، والاستشهاد بالنصوص الشرعية. إلى جانب معيار “تقييم كفاءة فهم أحكام بعض العبادات ومظاهر اليسر فيها والتحرير في السيرة والقصص ويتفرع عنها تقديم محطة من السيرة النبوية أو التعريف بشخصية وعرض أهم الأحداث أو الأعمال، المآثر، الخصائص وإبراز مواقف متنوعة للاقتداء والممارسة، وكذا معيار “تقييم كفاءة التحرير في السيرة والقصص”.

كما تشمل ذات المادة معايير أخرى وهي معيار كفاءة فهم واستيعاب مقاصد سند شرعي، وكذا معيار تقييم كفاءة فهم واستيعاب مقاصد سند شرعي، بالإضافة إلى معايير كفاءة التحرير في السيرة والقصص وتقييم كفاءة التحرير في السيرة والقصص.

هذه المعايير لاستيعاب مادة الجغرافيا

وفيما يتعلق بمادة الجغرافيا، فقد تقرر اعتماد أربعة معايير لتقييم التلاميذ، ويتعلق الأمر أولا بمعيار “التحكم في توظيف أدوات ومفاهيم المادة” ويتفرع عنه 3 مقاييس وهي تحديد موقع جغرافي وفلكي واستخراج معطيات من خريطة أو تمثيلها تتعلق بالمناخ أو السطح ورصد التغيرات المناخية وأثرها على السطح، إلى جانب العمل بمعيار ثان ويخص “تقييم كفاءة التحكم في توظيف أدوات ومفاهيم المادة” وإدراك علاقة السكان بالتنمية ويضم 3 مقاييس وهي استخراج معطيات من خريطة لتمركز السكان أو تمثيلها وضبط العوامل الطبيعية والاقتصادية المؤثرة في التوزيع السكاني وإبراز التنمية الاقتصادية على التمركز السكاني والعكس، علاوة على معيار “تقييم كفاءة إدراك علاقة السكان بالتنمية وحل مشكلات متعلقة بالبيئة والسكان، ويشمل 3 مقاييس وهي تحديد مظاهر التهيئة الإقليمية وأثرها على السكان وتشخيص المشكلات المترتبة عن التهيئة الإقليمية واقتراح حل لمشكل بيئي، فضلا عن معيار “تقييم كفاءة حل مشكلات متعلقة بالبيئة والسكان”.

الصحة والمحيط والفلك لتشخيص التربية العلمية والتكنولوجية

وأما عن مادة التربية العلمية والتكنولوجية، أشارت البطاقة التحليلية الخاصة بها إلى وجوب اعتماد عدة معايير للتقييم، ويتعلق الأمر أولا بمعيار “حفظ الصحة” ويتفرع عنه 4 مقاييس وهي تفسير الوضعيات المختلفة للحركة، استخراج مظاهر الحركة من خلال سندات “رسم تخطيطي وصور”، تحديد العلاقة بين وتيرتي التنفس والنبض، والغذاء مع الجهد العضلي وتقديم توجيهات عن عواقب الإخلال بالقواعد الصحية أثناء القيام بالجهد العضلي، بالإضافة إلى معيار “تقييم كفاءة حفظ الصحة” وحماية المحيط ويتضمن 4 مقاييس وهي تحديد خصائص النباتات ومظاهر تكيفها في أوساطها واحتياجاتها وتحديد دور الإلقاح لدى الحيوانات البرية والمائية في الحفاظ على النوع، إدراك أخطار ملوثات الهواء والماء على الصحة والبيئة والتوعية بضرورة المحافظة على تنوع العالم الحي، والحد من التلوث البيئي. إلى جانب معيار “تقييم كفاءة حماية المحيط”، فضلا عن معيار “الاستخدام السليم والأمن للمادة” ويتفرع عنه 4 مقاييس وهي تحديد شروط احتراق بعض الغازات ومخاطر الاحتراق غير الآمن، قراءة إرشادات الاستخدام الأمني للمواد وتوظيفها، اختيار المنبع المناسب لتغذية الأجهزة الكهرمائية، والطرق الآمنة لاستخدامها والالتزام بالقواعد الأمنية للحماية من مخاطر التكهرب، وكذا معيار “تقييم كفاءة الاستخدام السليم والأمن للمادة” والتكيف مع الظواهر الفلكية وتضم 3 مقاييس وهي تفسير الظواهر الفلكية المترتبة عن حركة الأرض حول الشمس وإبراز مميزات الفصول الأربعة وتكييف الأنشطة الحبائية مع متطلبات وخصائص كل فصل وكذا معيار “تقييم كفاءة التكيف مع الظواهر الفلكية.