هذه معدلات الترتيب للالتحاق بالطب والمدارس العليا

القبول يخضع للمناصب البيداغوجية وعدد الناجحين بامتياز

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعدلات الدنيا للالتحاق بالترتيب في عدة تخصصات مهمة بعد احتساب المعدل الموزون أو العام، إذ يشترط معدل 16 فما فوق للدخول للمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، والمدرسة العليا للرياضيات ما بين 14 حتى 16، وهذا حسب أولوية الشعبة، فيما تم تحديد معدل موزون أو عام من 15 فما فوق للالتحاق بالترتيب الخاص بتخصصات العلوم الطبية.

وحسب المنشور الذي أفرجت عنه الوزارة، فإن الالتحاق بعدة تخصصات مهمة كالمدارس العليا أو التخصصات الطبية والهندسة والإعلام الآلي، يخضع لمعدل الترتيب المطلوب في كل تخصص وهذا بعد احتساب المعدل الموزون أو المعدل العام، إلا أن هذه المعدلات الدنيا المطلوبة للمشاركة في الترتيب وملأ بطاقة الرغبات في فترة التسجيل الأولي قد تتغير في حال ارتفاع معدلات الناجحين في البكالوريا بتقدير ممتاز وجيد جدا، وحسب المناصب البيداغوجية المفتوحة، حيث قد ترتفع المعدلات الدنيا الخاصة بالقبول وتفوق تلك المحددة في المنشور التوجيهي.

14 ملحقة لدراسة الطب بنفس شروط كليات الطب

ويبرز من خلال نفس المنشور دخول ملحقات الطب البالغ عددها 14 حيز الخدمة مع الدخول الجامعي المقبل، والتي يشترط لدخولها نفس المعدل المطلوب في الجامعات التابعة لها، ويتعلق الأمر بملحقة بومرداس التابعة لجامعة تيزي وزو، وملحقة تيبازة التابعة لجامعة الجزائر1، وملحقة تيارت التابعة لجامعة وهران1، وملحقة بكسرة (جامعة قسنطينة 3)، وملحقة الشلف (جامعة البليدة1)، أما ملحقة المسيلة فتابعة لجامعة سطيف1، وملحقة سكيكدة (جامعة عنابة)، وملحقة أم البواقي تابعة لجامعة قسنطينة3، وملحقة الوادي (جامعة باتنة 2)، وملحقة سعيدة التابعة لجامعة سيدي بلعباس، وملحقة جيجل التابعة لجامعة بجاية،ـ أما ملحقة أدرار فهي تابعة لجامعة تلمسان، وملحقة معسكر(جامعة مستغانم) وملحقة الجلفة (جامعة الجزائر1)، ومن شأنها أن تخفف الضغط على كليات الطب البالغ عددها 15 على المستوى الوطني وتضمن التكوين القاعدي لمدة ثلاث سنوات في تخصص الطب.

وفي السياق، سيتم ترتيب الناجحين في البكالوريا في شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات الراغبين في دراسة الطب على أساس المعدل الموزون المحسوب أو المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا والذي ينبغي أن يساوي أو يفوق في كلتا الحالتين 15 من 20، أما الحائزين على بكالوريا شعبة تقني رياضي فيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا والذي يساوي أو يفوق 15 من 20، وهذا في كليات الطب أو الملحقات على حد سواء، كما يتم التوجيه وفقا للدوائر الجغرافية التي تغطيها كل جامعة أو ملحقة.

وحددت الوزارة في المنشور معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 لدخول الترتيب الخاص بالتحاق بتخصصي الصيدلة وطب الأسنان، إذ يتم اعتماد المعدل الموزون أو العام بالنسبة للحائزين على بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات كأولوية أولى وثانية، واحتساب المعدل العام بالنسبة للحائزين على بكالوريا تقني رياضي.

13 فما فوق للالتحاق بالترتيب في تخصص علوم البيطرة

وبالنسبة لتخصص علوم البيطرة يشترط لدخول الترتيب من أجل الالتحاق بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بالجزائر، أو معهد البيطرة بجامعة قسنطينة 1 ومعهد جامعة باتنة 1 ومعهد البيطرة بجامعة تيارت ذوي التسجيل الوطني، معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 13 من 20 وهذا بالنسبة للحائزين على بكالوريا علوم تجريبية ورياضيات، مع احتساب المعدل العام الذي يفوق 13 للأولوية الثالثة والتي تخص شعبة تقني رياضي، في حين سيحتسب معدل الترتيب للالتحاق بنفس التخصص في الجامعات من 10.5 فما فوق وحدد التكوين في تخصص البيطرة بست سنوات.

وفي إطار الإصلاحات التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سيفتتح القطب التكنولوجي بسيدي عبد الله خلال الموسم الجامعي المقبل، ليمنح للطلبة المتفوقين خيارات متنوعة للتسجيل في المدارس الوطنية العليا التي تقدم تكوينا في تخصصات المستقبل التي يعول عليها لتخريج النخبة والإطارات ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، حيث يضم القطب التكنولوجي 4 مدارس عليا مختلفة، منها المدرستين العليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات اللذين تم تدشينهما خلال الموسم الجامعي 2020-2021، ومدرستين عاليتين في الأنظمة المستقلة وعلوم النانو والنانو تكنولوجيا واللتين ستفتحان أبوابهما لأول مرة للطلبة الناجحين في بكالوريا 2023.

16 فما فوق للالتحاق بالمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي

ويشترط لدخول الترتيب من أجل الالتحاق بالمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي ذات التسجيل الوطني معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 16 من 20 وهذا لحاملي بكالوريا رياضيات (ثانوية الرياضيات بالقبة) كأولوية أولى وبكالوريا شعبة رياضيات كأولوية ثانية وشعبتي تقني رياضي وعلوم تجريبية أولوية ثالثة، فيما يشترط للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات حساب معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 14 للحائزين على بكالوريا من ثانوية الرياضيات بالقبة، و في حين يشترط معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 للحائزين على بكالوريا شعبة رياضيات، ومعدل يساوي أو يفوق 16 من 20 للحائزين على بكالوريا شعبتي تقني رياضي وعلوم تجريبية، أما فيما يخص المدرستين العليتين للأنظمة المسيرة وعلوم النانو والنانو تكنولوجيا، فحدد المنشور معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 15 من 20 للمشاركة في الترتيب من خلال منح الأولوية لحاملي بكالوريا رياضيات ثم علوم تجريبية وبعدها تقني رياضي.

وفي سياق آخر، حددت الوزارة معدل الترتيب الموزون أو العام للالتحاق بالمدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر بـ13 من 20 فما فوق وهذا بالنسبة للأولوية الأولى شعبتي العلوم التجريبية والرياضيات، في حين يحتسب المعدل العام الذي يساوي 13 فما فوق لحاملي بكالوريا تقني رياضي، ونفس المعايير يخضع لها الالتحاق بكل من المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم والمدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران والمدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة، وكلها مدارس ذات تسجيل وطني وتقدم تكوين قاعدي تحضيري سنتين ثم يتم انتقاء الطلبة عن طريق المسابقة لمواصلة التكوين في المدارس العليا.

مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بأدرار

وسيشهد الدخول الجامعي فتح مدرسة عليا جديدة للفلاحة الصحراوية بأدرار، بعدما تم افتتاح المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي في السنة الجامعية الماضية، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتحسين وجودة التكوين في هذا التخصص ولترقية السياحة الصحراوية بصفتها مورد بديل للبترول، وسيكون التسجيل بهما وطنيا متاحا لجميع حاملي البكالوريا من كل الولايات، فيما سيراعى للترتيب معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 11 من 20 للحائزين على بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، في حين يتم التوجيه على أساس المعدل العام الذي يساوي أو يفوق 11.5 لحاملي بكالوريا تقني رياضي، أما الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا فيتطلب معدلا موزونا أو عاما يساوي أو يفوق 14 لحاملي بكالوريا علوم تجريبية وبعدها رياضيات، ومعدل عام يساوي أو يفوق 14 لحاملي بكالوريا تقني رياضي، ونفس الشروط تطبق للالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر.

وحدد نفس المنشور معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 15 من 20 لحاملي بكالوريا في شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقني الرياضي من أجل المشاركة في الترتيب للالتحاق بكل من المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر، والمدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس، والمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة ببجاية، في حين يشترط معدل موزون أو عام يساوي أو يفوق 13 من 20 للالتحاق بالترتيب لدخول المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المتقدمة بالجزائر.