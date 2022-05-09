هذه مقترحات رجال الأعمال لإثراء قانون الاستثمار

يعرض للمرة الثالثة على الرئيس تبون يوم الخميس المقبل

سارعت تنظيمات أرباب العمل لجمع مقترحاتها بخصوص مشروع قانون ترقية الاستثمار المتواجد على طاولة الحكومة، مباشرة بعد أن أعلن بيان رئاسة الجمهورية عن مواصلة إثراء المشروع، نظرا لما وصفه بأهميته، حيث يرتقب أن يعرض في اجتماع خاص بمجلس الوزراء الخميس المقبل.

واقترح مجلس التجديد الاقتصادي 38 تعديلات على نص القانون فيما أكدت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ضرورة التركيز على مجابهة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال ومنح التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين.

وفي السياق، رحبت نقابة مجلس التجديد الاقتصادي بنتائج أشغال مجلس الوزراء الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واعتبرت التعليمات الصادرة عن الرئيس – أي فيما يتعلق بإثراء مشروع قانون الاستثمار – تنم عن الرغبة الفعلية في استرجاع الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والسلطات العمومية.

وأكد المجلس في بيان له، تلقت “الشروق” نسخة عنه أن تخصيص يوم كامل لإثراء مشروع قانون ترقية الاستثمار قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني قرار ينم عن عزم غير مسبوق للدولة في صياغة نص تشريعي ذي أهمية حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.

وأكد البيان أن مجلس التجديد الاقتصادي على يقين بأن هذا النهج هو الأنجع وأنه في الواقع وبالنظر إلى الوضع العالمي والتحديات الاقتصادية التي ينبغي مواجهتها، يتعين على الحكومة توفير الظروف المناسبة والفعالة لتحسين محيط الاستثمار الوطني الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة مستدامة.

وأثار مجلس التجديد الاقتصادي في هذا السياق ضرورة تعديل 38 مسألة من القانون الخاص بالاستثمار للاستجابة للواقع الاقتصادي الوطني والدولي.

وكأولوية، يحث المجلس على تحرير مادة يكمن موضوعها في دوام القانون لمدة لا تقل عن 10 سنوات ومعرفة بوضوح الاستثمارات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي والصحي، واقترح في هذا الإطار التكوين والبحث والتطوير وتثمين المواد الخام المحلية، ورفع الإنتاج الوطني للمدخلات ومعالجة الفوائض الزراعة كاستثمارات ذات أولوية.

ومن جهته، يقترح رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي بخصوص تطوير الاستثمار في الجزائر إدراج نقاط تعمل على تشجيع الاستثمار والعمل وتكرس حرية المبادرة والتجارة وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل نشاط ونجاح المؤسسات الاقتصادية دون تمييز بين المتعاملين من القطاع العام والخاص.

وحسب ما أكده عقلي خلال مشاركته أمس، في ندوة الجزائر الرقمية، المنظمة أمس، من طرف الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ونقابة أرباب العمل المواطنين للرقمنة، فإن الجانب الذي يجب أن يحظى بالأولية في تنظيم عملية الاستثمار مستقبلا، هو تطهير مناخ الأعمال من الإجراءات البيروقراطية، التي تحولت إلى إرهاب يعصف بالاستثمارات، ويهدد المؤسسات الاقتصادية.

وطالب عقلي بإصلاحات سريعة للمنظومة البنكية والقوانين الجبائية وعملية منح وتوزيع العقار على المستثمرين في مختلف القطاعات، مشددا على استعداد الكنفيدرالية التي يترأسها لتقديم مساعداتها دون أي تردد لتحسين مناخ الأعمال، وخلق حركية مقاولاتية وتسريع وتيرة استحداث المؤسسات، لتلميع اقتصادنا، وتشجيع مئات آلاف المؤسسات، من خلال الابتعاد عن الريع النفطي والتفكير في مرحلة ما بعد البترول ونقل التكنولوجيا الرقمية والخبرة الأجنبية.