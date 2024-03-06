هذه مقترحات نظار الثانويات لتطوير الرقمنة في القطاع

للانتقال من التسيير الكلاسيكي إلى الحوكمة.. رئيس "النقابة الوطنية":

تعرض النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، مقترحات عدة للانتقال بالقطاع من التسيير الكلاسيكي إلى الحوكمة الرقمية، تتوزع على محورين أساسيين؛ هما محور التسيير والأداء الوظيفي، ومحور الخدمات المهنية والتكوينية والاجتماعية.

وبالنسبة للمحور الأول، تحدث رئيس النقابة فاروق قطار، في تصريح لـ”الشروق”، عن تفعيل الأيقونات المتوفرة حاليا في النظام المعلوماتي عبر المؤسسات التربوية، خاصة أيقونة: التنظيم التربوي، التقرير العام لسير المؤسسة والإحصاء الشامل.

وتقترح نقابة النظار أيضا إلغاء السجلات الورقية وتعويضها بسجلات رقمية، في إطار التحول الرقمي و”صفر ورقة”، بالخصوص في سجلات الدخول والخروج والأقسام والنتائج المدرسية.

ودعا رئيس النقابة في المحور الثاني إلى استحداث “التقرير اليومي الرقمي” لكل من المصلحتين البيداغوجية والمالية في الثانوية، وتخصيص فضاءات رقمية منفصلة لأعضاء مجلس التنسيق الإداري في الثانوية، تتم متابعتها بشكل دوري ومستمر من طرف مدير المؤسسة، إضافة إلى فضاء خاص بأمانة المدير يتم من خلاله تسيير مختلف وثائق الأمانة رقميا.

وأضاف فاروق قطار بأن نقابته تقترح ترقية التواصل الالكتروني بين مختلف مصالح الثانوية، والمصالح الخارجية، وربط مختلف مصالح مديريات التربية بقاعدة بيانات الموظفين والتلاميذ والهياكل، ورقمنة الخرائط التربوية لضمان التوزيع العادل للمناصب المالية على المؤسسات، وتفعيل أيقونة عملية الإسناد.

كما اقترحت النقابة، حسب رئيسها، التسيير الرقمي لغيابات التلاميذ، وذلك بتفعيل خاصية الرسائل القصيرة بين المؤسسة التربوية وولي التلميذ عبر الهاتف، في حال غياب تلميذ، مما يجعل إشعار الولي يتم في أوانه، وتفعيل خاصية حجز النتائج الفصلية للتلاميذ مباشرة من فضاء الأستاذ عبر تخصيص فترة من طرف الإدارة لذلك، ويتولى أمين الرقمنة، متابعة إنجاز العملية وتبليغ الناظر.

أما بخصوص محور الخدمات المهنية والتكوينية والاجتماعية، فقال فاروق قطار، بأن النقابة تدعو إلى ترقية رقمنة السكنات الإلزامية للموظفين المعنيين بها، وتنفيذ محتوى المراسلات الوزارية بخصوص رقمنة السكنات الوظيفية، بتفعيل المقررات الرقمية، واعتماد تسليمها مع مقررات التعيين بداية من الدخول المدرسي القادم 2024-2025. كما تقترح رقمنة حركة التنقل الوطنية بالنسبة للموظفين الإداريين على غرار الأساتذة، مع ضرورة تطبيق العملية وتداركها خلال الدخول المدرسي القادم.

كما ترى النقابة، ضرورة التحول إلى التسيير الرقمي لنفقات المستخدمين وملفاتهم الإدارية والمالية، وذلك من خلال إدراج أيقونة تحت اسم “تسيير النفقات”، واستحداث “فضاء الخدمات الاجتماعية” على النظام المعلوماتي، يتيح للموظف في قطاع التربية متابعة كل جديد يخص الخدمات الاجتماعية، ويتمكن من خلاله من التسجيل في كل خدمة تعلن عنها لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وذلك حسب كل ولاية طبع..