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الجزائر

هذه مكاتب اتصالات الجزائر “المفتوحة” في يوم رأس السنة

الشروق أونلاين
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هذه مكاتب اتصالات الجزائر “المفتوحة” في يوم رأس السنة
أرشيف
اتصالات الجزائر

ستضمن اتصالات الجزائر استمرارية خدماتها يوم غد الإثنين الموافق لرأس السنة الميلادية الجديدة، عبر عدد من وكالاتها التجارية.

وجاء في بيان للشركة أنها اتخذت “تدابير خاصة لضمان استمرارية خدماتها بمناسبة الفاتح من شهر جانفي 2024″، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر لمعظم الموظفين.

وسيتم ضمان الدوام خلال يوم العطلة، على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية بمقر المدينة في جميع ولايات البلاد، باستثناء العاصمة.

أما في ولاية الجزائر فسيتمّ فتح عدة مكاتب بكل من:

  • عين طاية،
  • القبة،
  • باب الزوار،
  • بن مهيدي،
  • بئر مراد رايس،
  • حيدرة،
  • سيدي عبد الله،
  • الرستمية،
  • والأبيار.

ويستمرّ دوام المكاتب التجارية المذكورة لاتصالات الجزائر، من الساعة العاشرة 10.00 صباحا، إلى الساعة الثالثة 15.00 زوالا، يوضح ذات البيان.

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