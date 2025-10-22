هذه مواعيد البطولات الرياضية الوطنية المدرسية

موجهة لجميع تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث وذوي الاحتياجات

كشفت وزارة التربية الوطنية عن رزنامة البطولات الوطنية المدرسية لحساب الموسم الرياضي المدرسي لسنة 2025-2026، والموجهة لفائدة جميع تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث، بما فيهم التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، الأربعاء في بيان لها، أن دليل المنافسات الوطنية للرياضة المدرسية يندرج في إطار “الجهود المبذولة لإعادة بعث الرياضة المدرسية وفق رؤية جديدة تجسد تطلعات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية الرياضة في الوسط المدرسي”.

وفي هذا السياق، فقد تقرر تنظيم الموسم الرياضي الجديد “بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية من خلال الرابطات الولائية للرياضة المدرسية، وفق برنامج ثري ومتنوع يشمل مختلف البطولات الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية والفردية، وذلك لفائدة جميع تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث، بما فيهم تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وفي هذا الشأن – يضيف البيان – “ستجرى بطولات في شكل منافسات متسلسلة المراحل، تنطلق من دورات داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، لتتدرج عبر المراحل الولائية والجهوية وصولا إلى المرحلة الوطنية النهائية”.

وسيتم على امتداد هذه المراحل “انتقاء المواهب الرياضية الواعدة والتكفل بها، من طرف الرابطة الولائية للرياضة المدرسية، وفقا للرزنامة المحددة لذلك”.

وتشير الرزنامة إلى تنظيم مرحلة المؤسسة التعليمية في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2025، لتتبع بمرحلة البلدية التي ستنظم ما بين الفاتح جانفي و14 فيفري 2026.

وبخصوص مرحلة الدائرة فسيتم تنظيمها من 14 إلى 31 مارس 2026، فيما ستقام المرحلة الولائية ما بين 1 و16 أفريل 2026، لتتبع بتلك الخاصة بالمنطقة التي ستنظم من 18 إلى 30 أبريل 2026.

وسيتم تنظيم “مرحلة الجهة” ما بين 15 إلى 30 جوان 2026، بعد فترة الامتحانات المدرسية، لتجمع بين أبطال المناطق، وفق التقسيم الجهوي المحدد، على أن يتم بالنسبة للمرحلة الوطنية تنظيم المنافسات النهائية، تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيدي الاستقلال والشباب، وتشمل مختلف الرياضات الجماعية والفردية، ذكورا وإناثا، وفق برنامج المنافسات الوطنية للموسم الرياضي المدرسي 2025 – 2026، لتختتم بتتويج أبطال الموسم الرياضي المدرسي في كل رياضة من الرياضات المنظمة، تتويجا لمسار تنافسي يعكس روح الرياضة المدرسية وأهدافها التربوية.

ووفقا لذات المصدر فإن “تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية في مختلف المراحل التنظيمية المذكورة يتم خارج أوقات الدراسة، أي أيام السبت وظهيرة أيام الثلاثاء وخلال العطل المدرسية، مع منع تنظيمها أثناء فترات الاختبارات حفاظا على السير العادي للدروس”.

وأكدت الوزارة على “ضرورة إخضاع جميع التلاميذ، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، للفحص الطبي المتعلق بالقدرة على ممارسة التربية البدنية والرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وذلك ضمانا لسلامتهم”.