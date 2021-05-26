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هذه مواعيد الرحلات بين الجزائر وفرنسا

الشروق
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هذه مواعيد الرحلات بين الجزائر وفرنسا

كشفت موقع “Visas Voyages” الجزائري، عن برنامج الرحلات الجوية، بعد إعادة الفتح الجزئي للحدود واستئناف الرحلات الدولية للخطوط الجوية الجزائرية اعتبارا من الثلاثاء المقبل 1 جوان.

وقال الموقع الإلكتروني، نقلا عن مصادر من الجوية الجزائرية، أنه تم برمجة ست رحلات أسبوعياً من أربع دول، بما في ذلك رحلتين من باريس وواحدة من مرسيليا.

وحسب شركة Aéroports de Paris (ADP) ، ستقوم الخطوط الجوية الجزائرية بتسيير رحلتين أسبوعيا بين أورلي والجزائر في كلا الاتجاهين، يومي الثلاثاء والخميس اعتبارًا من 1 جوان الجاري، ابتداء من الساعة 11:30 صباحا من الجزائر العاصمة، رحلة العودة الثانية بعد الظهر بتوقيت باريس.

ك. م

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