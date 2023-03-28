هذه مواعيد تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي

أعلنت وزارة التربية يوم الإثنين في بيان، عن موعد انطلاق فترة تسجيل الأطفال للالتحاق بمقاعد الدراسة في السنة الأولى من التعليم الابتدائي.

وحسب ما جاء في البيان، سيُشرع في استقبال ملفات تسجيل التلاميذ الجدد على مستوى المدارس الابتدائية، بداية من 2 أفريل المقبل، وإلى غاية 31 ماي.

التلاميذ الجدد المعنيّون بالتسجيل هم الأطفال المولودون بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2017، حسب ما أكده بيان الوزارة.

ويتكوّن ملف التسجيل من الوثائق التالية: