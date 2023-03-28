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الجزائر

هذه مواعيد تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي

الشروق أونلاين
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هذه مواعيد تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي
أرشيف
مدرسة ابتدائية

أعلنت وزارة التربية يوم الإثنين في بيان، عن موعد انطلاق فترة تسجيل الأطفال للالتحاق بمقاعد الدراسة في السنة الأولى من التعليم الابتدائي.

وحسب ما جاء في البيان، سيُشرع في استقبال ملفات تسجيل التلاميذ الجدد على مستوى المدارس الابتدائية، بداية من 2 أفريل المقبل، وإلى غاية 31 ماي.

التلاميذ الجدد المعنيّون بالتسجيل هم الأطفال المولودون بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2017، حسب ما أكده بيان الوزارة.

ويتكوّن ملف التسجيل من الوثائق التالية:

  • استمارة التسجيل،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسخة من الدفتر الصحي للطفل،
  • وثيقة تثبت إقامة الوالدين أو أحدهما، أو الوصيّ الشرعي، في المقاطعة الجغرافية للمدرسة. أو مكان عمله في محيطها.
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