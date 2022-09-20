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الجزائر

هذه مواعيد رحلات القطار الليلي بين وهران و بشار

الشروق أونلاين
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هذه مواعيد رحلات القطار الليلي بين وهران و بشار
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القطار

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الثلاثاء، عن استئناف حركة القطار الليلي على خط وهران و بشار، ابتداء من الأربعاء 21 سبتمبر الجاري.

وقد توقّف سير القطارات على هذا الخط، منذ أكثر من 3 أشهر بسبب الزوابع الرملية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة. والتي أدت إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية.

وبعد أن عبّرت عن اعتذارها للمسافرين على هذا التوقّف الطويل، أكدت الشركة أن القطار سيعود إلى برنامج رحلاته السابق.

برنامج رحلات القطار الليلي بين وهران وبشار:

بشار – وهران: 

الانطلاق من بشار ( الثامنة مساء 20:00)

الوصول إلى وهران ( الخامسة صباحا 05:00)

وهران  – بشار:

الانطلاق من وهران ( الثامنة والنصف مساء 20:30)

الوصول إلى بشار (الخامسة صباحا 05:00)

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