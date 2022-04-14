هذه مواعيد قمة نصف نهائي رابطة الأبطال بين مانشستر سيتي وريال مدريد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم صباح الأربعاء، عن موعد مواجهة نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي، أنّ مباراة الذهاب ستجرى على ملعب الاتحاد يوم 26 أفريل. في حدود الساعة الثامنة مساء بتوقيت لندن (السابعة 19:00 بتوقيت الجزائر).

في حين تجرى مباراة الإياب في مدريد. بعد ثمانية أيام يوم الأربعاء 4 ماي، في حدود الساعة الثامنة مساء 20:00 كذلك (السابعة 19:00 بتوقيت الجزائر).

وتأهل المانيو متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يلعب له الدولي الجزائري رياض محرز، إلى الدور ما قبل الأخير من البطولة، بعد اجتيازه أتلتيكو مدريد بمجموع هدف واحد ذهابا وإيابا.

فيما بلغ ريال مدريد هذا الدور بعد إزاحته بطل النسخة السابقة نادي تشيلسي الإنجليزي. بمجموع 5 أهداف مقابل 4، سجّل منها كريم بن زيمة 4 أهداف.