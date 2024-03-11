هذه مواقيت افتتاح وكالات اتصالات الجزائر في رمضان

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر عن مواقيت افتتاح وكالاتها التجارية عبر التراب الوطني، طيلة أيام شهر رمضان.

وحسب ما أوضحه بيان للمؤسسة، ستكون مواقيت الافتتاح بالنسبة للوكالات الواقعة في ولايات شمال البلاد:

من السبت إلى الخميس: من الساعة 8:30 إلى الساعة 17:30.

أما في ولايات الجنوب، فستستقبل الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر زبائنها:

من السبت إلى الخميس: من الساعة 8:00 إلى الساعة 16:30.

وأعلنت لجنة الأهلة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمسية الأحد، أن الإثنين 11 مارس، سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه. عملا بمبدأ اتحاد المطالع.

وقد اجتمعت اللجنة بدار الإمام في العاصمة. لرصد نتائج تحرّي هلال شهر رمضان من اللجان المنتشرة عبر ولايات الوطن.