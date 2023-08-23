هذه مواقيت الدراسة لتلاميذ شعبة الفنون

33 ساعة أسبوعيا تحسبا لإطلاق أول دفعة للبكالوريا

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن مواقيت ومعاملات المواد للسنتين الثانية والثالثة ثانوي، شعبة الفنون المستحدثة مؤخرا، تحسبا لإجراء أول بكالوريا فنون بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، إذ سيتابع تلاميذ الثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، الدراسة في 11 مادة مشتركة، بالإضافة إلى مواد الاختصاص الأربع، بحجم ساعي إجمالي يصل إلى 33 ساعة في الأسبوع.

وجّهت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بالمديرية العامة للتعليم، تعليمات لمديري الثانويات، تحثهم من خلالها على الالتزام والتقيّد التام بمواقيت ومعاملات المواد للسنتين الثانية والثالثة “شعبة الفنون” المستحدثة مؤخرا، وذلك تمهيدا لإطلاق أول دفعة بكالوريا فنون، ستضاف إلى باقي الشُعب الست، ويتعلق الأمر بالرياضيات، العلوم التجريبية، تسيير واقتصاد، تقني رياضي، آداب وفلسفة ولغات أجنبية.

وبخصوص تلاميذ أقسام الثانية، أوضحت الوزارة بأنه قد تمت المصادقة على حجم ساعي أسبوعي يقدّر بـ35 ساعة، إذ تم تحديد 10 ساعات دراسة في تخصص الموسيقى بخياراته الخمسة، بمنح ساعتين دراسة لخيار التذوق الموسيقي والاستماع، وساعتين لخيار القواعد والنظريات الموسيقية وثلاث ساعات لخيار الأداء الغنائي وساعة دراسة لخيار الفلوت الخشبي وساعتين لخيار البيانو، فيما تم تحديد 10 ساعات دراسة لتخصص “المسرح” بخياراته الثلاثة وهي البناء الدرامي وفن التمثيل والسينوغرافيا.

إضافة إلى ذلك، تمّ تحديد عشر ساعات دراسة لتخصص “السينما- سمعي، بصري”، بمنح ست ساعات دراسة لخيار “تقنيات الصناعة السينمائية والسمعي، البصري”، و4 ساعات دراسة لخيار التذوق الفني، إلى جانب متابعة التكوين في تخصص الفنون التشكيلية بحجم ساعي إجمالي يقدّر بـ10 ساعات موزّعة على الرسم والتلوين “4 ساعات”، وفن التصميم “ساعتان” و الإبداع الفني بأربع ساعات، علاوة على متابعة الدراسة في باقي المواد الأخرى المشتركة ويتعلق الأمر بالرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة واللغة العربية وآدابها والفلسفة، واللغة الأمازيغية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والعلوم الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والتربية البدنية والرياضية.

وفيما يتعلق بأقسام الثالثة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، أوضحت الوزارة الوصية، بأنه تمت المصادقة على حجم ساعي أسبوعي يصل إلى 30 ساعة في الأسبوع، والتي ستوزّع على 10 مواد مشتركة، بالإضافة إلى المواد الأربع الجديدة ذات الاختصاص بخياراتها المتعدّدة، ويتعلق الأمر بالفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والسينما سمعي، بصري.