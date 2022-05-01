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الجزائر

هذه مواقيت الميترو والترامواي يومي العيد

الشروق أونلاين
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هذه مواقيت الميترو والترامواي يومي العيد
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ترامواي بلعباس

سيتم الإبقاء على مواقيت حركة الميترو والترامواي المعتمدة في رمضان، طيلة يومي عيد الفطر، حسب ما أكدته مؤسسة ميترو الجزائر.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن ميترو وترامواي العاصمة سيعمل يومي العيد، من الساعة السابعة (7:00) صباحا إلى غاية الواحدة 1:00 بعد منتصف الليل.

وسيعتمد نفس التوقيت بالنسبة لترامواي قسنطينة وسطيف كذلك، يضيف ذات البيان.

وفي وهران وبلعباس، تنطلق أولى رحلات الترامواي في العيد بداية من الساعة 7:00 صباحا، لتكون الرحلة الأخيرة عند منتصف الليل.

أمّا ترامواي ورقلة فسيضمن نقل مستعمليه من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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