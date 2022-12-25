هذه مواقيت رحلات قطار الخط الجديد المار عبر 5 ولايات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، عن مواقيت رحلات القطار عبر خط السكك الجديد المار عبر 5 ولايات والذي سيدخل الخدمة هذا الثلاثاء.

ونشرت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك مواقيت الخط الجديد الرابط بين تيسمسيلت – المسيلة – برج بوعريريج الذي يدخل الخدمة بداية من الثلاثاء ويربط بين ستة ولايات عبر 10 محطات

وأشارت الشركة بأن للزبائن بأنه يمكنهم اختيار وجهتهم عبر القطارات الليلية نحو تقرت، تبسة، عنابة او عبر وسائل النقل الأخرى.

على مسافة 290 كيلومتر.. تدشين خط سكة حديدية يربط بين 5 ولايات هذا الإثنين

ويوم 24 ديسمبر 2022، أعلن مسؤولو الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنه سيدشّن خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة، على مسافة 290 كلم، يوم الإثنين 26 ديسمبر الجاري.

وقال المدير المركزي لوكالة متابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية عبد القادر مازار، إن الخطّ الجديد سيربط بين 5 ولايات هي تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المدية والمسيلة.

وأوضح مازار أن “المشروع الضخم” لإنشاء هذا الخطّ، تضمّن شطرين. الأول على مسافة 151 كلم بين مسيلة وبوغزول، والثاني بطول 139 كلم بين بوغزول وتيسمسيلت.

وستبلغ سرعة القطارات على هذه السكّة الحديدية 160 كلم في الساعة، بمعدّل رحلتين كلّ يوم، يكشف المتحدث.

وستنطلق الرحلة الأولى على الخطّ يوم الثلاثاء، عند الساعة الخامسة 05:00 صباحا، من محطة برج بوعريريج، مرورا بالمسيلة، الجلفة، بوغزول، وتيارت، وصولا إلى تيسمسيلت.

وتقدّر مدّة الرحلة الكاملة 4 ساعات و11 دقيقة. فيما تنطلق رحلة العودة من محطة تيسمسيلت، عند الساعة الرابعة والنصف 16:30 مساء.