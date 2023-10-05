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الجزائر

هذه مواقيت قطار محطة آغا-مطار هواري بومدين

الشروق أونلاين
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هذه مواقيت قطار محطة آغا-مطار هواري بومدين
محطة القطار بمطار هواري بومدين

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، يوم الخميس، عن سعر ومواقيت رحلة قطار محطة آغا-مطار هواري بومدين. 

وأفاد بيان لشركة السكك الحديدية “SNTF” أن “قطار محطة آغا-مطار هواري بومدين سيكون بمعدل رحلة كل ساعة مع التوقف في محطتي الحراش وباب الزوار”.

و”سيوفر القطار عبر هذه الخط الكثير من الوقت، حيث يتفادى الزحمة المرورية وذلك بسعر 80 دينار جزائري”، يضيف البيان.

كما ذكرت الشركة في بيانها أنه “يمكن للمسافرين اقتناء تذاكر قطارات الخطوط الطويلة مباشرة من محطة المطار ومن ثم التنقل إلى محطة آغا بالجزائر العاصمة مجاناً، للسفر على متن قطارات الخطوط الطويلة”.

مواقيت قطار محطة آغا-مطار هواري بومدين

  • أول رحلة تنطلق على الساعة الرابعة وأربعون دقيقة صباحاً (04:40) إنطلاقا من محطة آغا.
  • آخر رحلة على الساعة العاشرة وخمس وعشرون دقيقة ليلاً (22:25) إنطلاقا من محطة مطار هواري بومدين في الأيام العادية.

وكشفت شركة النقل بالسكك الحديدية في آخر البيان أن “المحطة توفر العديد من الخدمات لضمان راحة المسافرين (فضاء للراحة، كفتيريا، مطعم ووجبات خفيفة وغيرها)”.

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