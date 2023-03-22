-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حبس المدير العام لشركة النقل البحري شمال في قضية فساد جديدة
الجزائر

هذه مواقيت عمل مركز “في.أف.أس غلوبال” خلال شهر رمضان

الشروق أونلاين
  • 165
  • 0
هذه مواقيت عمل مركز “في.أف.أس غلوبال” خلال شهر رمضان
ح.م

كشف مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية عن مواقيت عمله، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بيان له، أوضح المركز أنه وبمناسبة شهر رمضان المبارك، سيتم تغيير ساعات العمل لتكون على النحو التالي:

  • ايداع طلبات التأشيرة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.
  • تكملة الملفات وإعادة جوازات السفر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.
  • وقت الذروة بالإضافة إلى الجدول المذكور أعلاه سيكون من الساعة  3 مساءً حتى 5 مساءً.
  •  أوقات العمل بالنسبة لأحفاد الرعايا الفرنسيين أو الأزواج الأجانب من الرعايا الفرنسيين ستكون من منتصف النهار  إلى الساعة 1 ظهرًا، ومن الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً مع خدمة Prime Time بشرط تقديم المستندات التالية:
  • إثبات الجنسية الفرنسية للرعية أو زوجته: صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
  • إثبات النسب: نسخة كاملة من شهادة ميلاد الرعية الفرنسي التي تم إعدادها أو نسخها من قبل سلطة فرنسية أو نسخة كاملة حديثة من شهادة الزواج صادرة أو منقوشة من قبل سلطة فرنسية للرعية مع مواطن فرنسي.
مقالات ذات صلة
تخفيض أسعار تذاكر النقل البحري بـ 50 بالمائة.. الشركة تنشر التفاصيل

تخفيض أسعار تذاكر النقل البحري بـ 50 بالمائة.. الشركة تنشر التفاصيل

إخماد حريق في تيكجدة

إخماد حريق في تيكجدة

الجزائر تستعين بالتجربة الماليزية لمواجهة تسونامي الطلاق

الجزائر تستعين بالتجربة الماليزية لمواجهة تسونامي الطلاق

بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا

حبس المدير العام لشركة النقل البحري شمال في قضية فساد جديدة

حبس المدير العام لشركة النقل البحري شمال في قضية فساد جديدة

لجان وزارة الصحة تشرع في معاينة المستشفيات

لجان وزارة الصحة تشرع في معاينة المستشفيات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد