هذه مواقيت عمل مركز “في.أف.أس غلوبال” خلال شهر رمضان
كشف مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية عن مواقيت عمله، خلال شهر رمضان المبارك.
وفي بيان له، أوضح المركز أنه وبمناسبة شهر رمضان المبارك، سيتم تغيير ساعات العمل لتكون على النحو التالي:
- ايداع طلبات التأشيرة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.
- تكملة الملفات وإعادة جوازات السفر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.
- وقت الذروة بالإضافة إلى الجدول المذكور أعلاه سيكون من الساعة 3 مساءً حتى 5 مساءً.
- أوقات العمل بالنسبة لأحفاد الرعايا الفرنسيين أو الأزواج الأجانب من الرعايا الفرنسيين ستكون من منتصف النهار إلى الساعة 1 ظهرًا، ومن الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً مع خدمة Prime Time بشرط تقديم المستندات التالية:
- إثبات الجنسية الفرنسية للرعية أو زوجته: صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
- إثبات النسب: نسخة كاملة من شهادة ميلاد الرعية الفرنسي التي تم إعدادها أو نسخها من قبل سلطة فرنسية أو نسخة كاملة حديثة من شهادة الزواج صادرة أو منقوشة من قبل سلطة فرنسية للرعية مع مواطن فرنسي.