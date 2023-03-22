هذه مواقيت عمل مركز “في.أف.أس غلوبال” خلال شهر رمضان

كشف مركز “في.أف.أس غلوبال” لخدمات التأشيرة الفرنسية عن مواقيت عمله، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي بيان له، أوضح المركز أنه وبمناسبة شهر رمضان المبارك، سيتم تغيير ساعات العمل لتكون على النحو التالي: