هذه نتائج زيارة بعثة السيارات الألمانية.. وهذا ما تعرفوا عليه في مصنع “فيات”!

التعامل مع 22 مناولا في التصنيع و16 في خدمات ما بعد البيع ورفع الإدماج السنة المقبلة:

بخشي لـ”الشروق”: “المستثمرون لا يأتون إلى الجزائر صدفة بل بعد دراسة دقيقة”

135 مهنيا جزائريا يلتقون شركات ألمانية لبحث الشراكات ووزارة الصناعة استقبلت البعثة

استكملت البعثة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات، الأربعاء مساء، برنامج زيارتها إلى الجزائر، الذي امتد ثلاثة أيام بين العاصمة ووهران، حيث التقت خلاله بنحو 135 مهنيا جزائريا ينشطون في قطاع السيارات وقطع الغيار في اليوم الأول بالعاصمة، أغلبهم مهتمين بفرص الشراكة والتعاون مع المؤسسات الألمانية.

كما حظيت البعثة باستقبال من مسؤولي وزارة الصناعة، واطلعت على الاستراتيجية الحكومية لتطوير القطاع، قبل أن تعاين ميدانيا التقدم الذي حققته الجزائر في صناعة السيارات، من خلال زيارة مصانع “فيات” ومصنعين للتواصل وأجهزة العادم بوهران، والاطلاع على تطور منظومة المناولة المحلية التي تضم حاليا 22 مناولا لدى “ستيلانتيس” و16 متعاملا في خدمات ما بعد البيع، مع تجاوز نسبة الإدماج المحلي 20 بالمائة، على أن ترتفع إلى 30 بالمائة قبل نهاية السنة، وفق الشروحات التي تلقاها الوفد الألماني من مسؤولي ستيلانتيس الجزائر.

كشف رئيس بورصة المناولة والشراكة للغرب الجزائري، رشيد بخشي، في تصريح لـ”الشروق”، عن تفاصيل ونتائج زيارة البعثة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات إلى الجزائر في خرجات دامت ثلاثة أيام بين الجزائر العاصمة ووهران، مؤكدا أن الزيارة عكست الاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به السوق الجزائرية لدى المصنعين الألمان، في ظل التحول الذي يشهده قطاع صناعة المركبات ومكونات السيارات في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح بخشي أن برنامج الزيارة انطلق بتنظيم يوم أعمال حول صناعة السيارات الأحد الماضي في الجزائر العاصمة من طرف الغرفة الجزائرية الألمانية للصناعة والتجارة “أ أش ك” بالتعاون مع بورصة المناولة والشراكة بحضور البعثة الألمانية، ونحو 135 مشاركا من الجزائر، وهو رقم فاق التوقعات، خاصة مع الإقبال الكبير الذي سجلته الشركات الجزائرية الراغبة في عقد لقاءات مباشرة مع نظيراتها الألمانية واستكشاف فرص التعاون والاستثمار.

وأضاف أن افتتاح اللقاء جرى بحضور المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية، أوليفر بلانك، إلى جانب الوزيرة المنتدبة الألمانية للاقتصاد بسفارة ألمانيا في الجزائر، كما رافق الوفد مسؤولون كبار من ألمانيا، ما يعكس الأهمية التي توليها برلين لتطوير التعاون الصناعي مع الجزائر.

وخلال أشغال اليوم، قدمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عرضا مفصلا حول مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر في قطاع السيارات، كما قدمت لجنة مناولة السيارات التابعة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “كريا” عرضا حول واقع القطاع وآفاقه، قبل أن تستعرض سبع شركات ألمانية نشاطاتها وخبراتها والحلول الصناعية التي تقترحها للشراكة مع المؤسسات الجزائرية.

وأشار بخشي إلى أن بورصة المناولة والشراكة قدمت بدورها عرضا حول مفهوم المناولة الصناعية وآليات تنظيمها، والدور الذي تؤديه في بناء صناعة سيارات متكاملة، مؤكدا أن الرسالة التي وجهت للمستثمرين الألمان كانت واضحة، ومفادها أن الجزائر أصبحت وجهة استثمارية حقيقية، وأن الشركات الأجنبية لا تأتي إليها بمحض الصدفة، بل بعد دراسة دقيقة لما توفره من فرص وإمكانات، إلى جانب كونها مخبرا صناعيا واعدا لتطوير مختلف الشعب الصناعية.

كما قدمت شركة “فيات الجزائر” عرضا حول تجربتها منذ انطلاق المشروع، مبرزة تطور المصنع وفرص العمل التي يوفرها باعتباره مشروعا استراتيجيا، فيما عرض أحد المناولين المتخصصين في تصنيع كوابل الكهرباء تجربته في التعاون مع “ستيلانتيس” ودوره في دعم نسبة الإدماج المحلي.

وفي ختام البرنامج بالعاصمة، استقبلت البعثة الألمانية من طرف المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمديرة العامة للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة، حيث قدمتا عرضا حول الإستراتيجية الحكومية لتطوير صناعة السيارات، والأهداف المسطرة لرفع الإدماج الصناعي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وانتقل الوفد، مساء الاثنين، إلى ولاية وهران، حيث كانت المحطة الأولى زيارة مصنع “فيات”، أين اطلع أعضاء البعثة عن قرب على مختلف مراحل الإنتاج والتطور الذي حققته الجزائر في مجال صناعة السيارات، كما زاروا الجناح المخصص لقطع الغيار المصنعة محليا.

وكشف بخشي أن مصنع “ستيلانتيس” قدم توضيحات للوفد أنه يتعامل حاليا مع 22 مناولا محليا، إضافة إلى 16 مناولا في مجال خدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج المحلي تجاوزت 20 بالمائة حاليا، ويرتقب أن تبلغ 30 بالمائة مع نهاية السنة الجارية.

وشملت الزيارة أيضا مصنع “أبتيف” المختص في تصنيع الكوابل الكهربائية، حيث وقف أعضاء الوفد على مختلف مراحل الإنتاج، بداية من تحويل المادة الأولية وصولا إلى المنتج النهائي، مع الاطلاع على مخابر مراقبة الجودة والتطوير التي تعتمدها المؤسسة لضمان مطابقة منتجاتها للمعايير الدولية، كما أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بعدد العمال والتقنيين والمهندسين، وبالاعتماد الكبير على التكوين والتأهيل داخل المصنع.

وزار الوفد كذلك مركز التكوين التابع للمؤسسة، والذي يتولى تكوين شباب المنطقة وإعداد اليد العاملة المؤهلة، سواء لفائدة المصنع نفسه أو لفائدة مصانع أخرى تنشط في مجال صناعة الكوابل الأخرى، وهو ما اعتبره بخشي نموذجا ناجحا للأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تحدثه المشاريع الصناعية الكبرى في خلق مناصب الشغل ونقل الخبرات.

واختتمت البعثة زيارتها بالتنقل إلى مصنع قطع الغيار، الذي يعد استثمارا ألمانيا في الجزائر لإنتاج أجهزة العادم، حيث اطلعت على تقدم أشغال تركيب التجهيزات استعدادا لانطلاق مرحلة التصنيع، على أن يبدأ المصنع تزويد مصنع “ستيلانتيس” بمكوناته ابتداء من العام المقبل.

وأكد رئيس بورصة المناولة للغرب الجزائري أن الانطباعات التي خرج بها أعضاء الوفد الألماني كانت إيجابية للغاية، بعدما عاينوا ميدانيا التحول الذي تعرفه الصناعة الجزائرية، معتبرا أن الزيارة فتحت آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات الصناعية وجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.

هذا وضم الوفد الألماني ممثلين عن عدد من أبرز الشركات الصناعية والتكنولوجية الناشطة في مختلف حلقات صناعة السيارات، من بينها ألود فيركشتوف المتخصصة في المواد الصناعية، وإيه في إل ألمانيا المتخصصة في هندسة وتطوير المركبات، وكومباوند للهندسة، وإنفياكون الدولية، ومجموعة إل إم تي – فيته كومباكتينغ، وإل إم تي لأنظمة الأدوات، وموفينيتي، ورايشهارت للخدمات اللوجستية، وتيك سولوشن، إلى جانب ممثلين عن دائرة خبراء السيارات التابعة لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية، حيث شاركت هذه المؤسسات في لقاءات ثنائية مع المتعاملين الجزائريين لبحث فرص الاستثمار والشراكة ونقل الخبرات في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.

وأشار بخشي إلى أن هذه الزيارة تمثل المرحلة الأولى من مسار التعاون بين الجانبين، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستشمل تنظيم لقاءات ثنائية جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين الألمان ونظرائهم الجزائريين، بهدف تعميق المباحثات التي انطلقت خلال الزيارة، وتحويل الاتصالات الأولية إلى شراكات ومشاريع استثمارية ملموسة، خاصة في مجال المناولة وصناعة مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى الجزائر.