هذه نتائج 550 لقاء للأعمال في ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة!

تُوجت بـ20 اتفاقية لصالح الجزائر... و12 طلبًا مباشرًا على منتجات "دي زاد":

توصيات بتسريع تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي وتقوية التمويل الإفريقي

دعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وسلاسل القيمة الصناعية والزراعية

تشجيع شراكات القطاعين العام والخاص وتمكين المؤسسات الناشئة من الأسواق

تم توقيع أكثر من 70 اتفاقية إبداء اهتمام في مجالي التجارة والاستثمار، منها 20 اتفاقية لصالح الجزائر، خلال أشغال الطبعة الثانية عشرة من ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة “أفيك 12″، الذي احتضنه فندق الشيراتون بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 ماي الجاري، تحت شعار “معًا نفتح الأسواق”.

وحسب البيان الختامي للملتقى، والذي استلمت “الشروق” نسخة منه، فقد شكّل الحدث محطة اقتصادية إفريقية استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسريع الاستثمار والتجارة البينية داخل القارة.

وأوضح المصدر أن المنتدى عرف حضور شخصيات سياسية واقتصادية ودبلوماسية بارزة، على غرار الرئيس النيجري السابق محمدو يوسوفو، بصفته ضيف شرف، إلى جانب الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني، ومفوضة الاتحاد الإفريقي للصناعة والتجارة والسياحة والمناجم فرانسيسكا تاتشوب بيلوبي، إضافة إلى وزراء ومسؤولين حكوميين من عدة دول إفريقية.

وأكد المشاركون أن الملتقى أصبح منصة إفريقية مرجعية تجمع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات المالية، وتسهم في فتح الأسواق الإفريقية وتعزيز التجارة البينية، وتشجيع الاستثمار المنتج والشراكات العابرة للحدود، إلى جانب دعم التصنيع الإفريقي وتطوير سلاسل القيمة المضافة.

كما شدد المتدخلون على أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، ودعم الأمن الغذائي والطاقوي والصناعي، في إطار أهداف أجندة إفريقيا 2063.

وأشار المصدر إلى أن الجزائر تواصل، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعب دور محوري في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، من خلال تطوير البنية التحتية القارية، ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتشجيع الاستثمار والتصدير نحو الأسواق الإفريقية، بما يعزز مكانتها كبوابة استراتيجية بين إفريقيا والعالم.

وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات، أبرزها تسريع تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتعزيز التمويل الإفريقي للمشاريع الاستراتيجية، ودعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية والزراعية، فضلًا عن تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما أوصى المنتدى بتمكين الشباب والمؤسسات الناشئة من الولوج إلى الأسواق الإفريقية، وتعزيز الربط اللوجستي والنقل والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

وكشف البيان أن الملتقى شهد تنظيم أكثر من 550 لقاء ثنائيا بين المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تنظيم 17 زيارة ميدانية، وتسجيل 12 طلبًا مباشرًا لشراء منتجات جزائرية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنتج الجزائري داخل الأسواق الإفريقية.

وفي ختام الأشغال، عبّر المشاركون عن شكرهم للجزائر حكومة وشعبًا على حسن الاستقبال والتنظيم، مثمنين جهود المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير في ترسيخ ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة كواحد من أبرز المنصات الاقتصادية الإفريقية والدولية.