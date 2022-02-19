هذه نسبة إصابة الأطفال بكورونا خلال الموجة الرابعة

أكدت المختصة في طب الأطفال والحساسية الدكتورة تريكي ريمة، أن نسبة 2 بالمائة من مجموع الاصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة كانت لدى الأطفال.

وأوضحت الدكتورة تريكي ريمة، السبت، في حوار لإذاعة قسنطينة أنه من بين الأعراض الخطيرة لأوميكرون عند الاطفال فيروس الكاوازاكي الذي يؤثر بشكل خطير على عضلة القلب بالإضافة إلى متلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال.

وتابعت قائلة “إن أوميكرون لديه القدرة -تضيف المتحدثة بالقول-على اتلاف عديد الأنسجة في جسم الانسان مبرزة أن 0,5 % تمثل نسبة الوفيات لدى الأطفال المصابين بكورونا ممن طهرت عليهم أعراضا خطيرة..”

وأبرزت تريكي أن الفئة الأكثر تضررًا من كورونا عند الاطفال هم من أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري ، فقر الدم المنجلي، نقص المناعة ، الرضع وحديثي الولادة ، إضافة إلى أن الذكور المراهقين ومرضى السرطان أكثر عرضة لمضاعفات كورونا .

وبالنسبة للبرتوكول العلاجي الخاص بالأطفال قالت الدكتورة تريكي إنه يختلف بحسب حالة الطفل والأعراض التي طورها موضحة أن الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية يولد مقاومة بكتيرية.