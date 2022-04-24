هذه نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الثاني من انتخابات فرنسا

بلغت نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، 28 بالمئة من إجمالي عدد المصوّتين. حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام محلية.

وأجري الدور الثاني من السباق نحو الإليزي، يوم الأحد، بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، ومرشّحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

السباق نحو الإليزي: لمن صوّت الفرنسيون المقيمون بالجزائر؟

من بين مجموع الناخبين الفرنسيين، توجّه 1.43 مليون ناخبا يعيشون في عدّة دول خارج فرنسا، من بينها الجزائر، للإدلاء بأصواتهم في الرئاسيات الفرنسية.

إلا أنّ نسبة الامتناع بين هؤلاء بلغت مستوى قياسيا وصل إلى 64 بالمئة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت “فرانس 24″، إنّ مرشّح اليسار جون لوك ميلونشون، حصل على الحصة الأكبر من أصوات الناخبين الفرنسيين في الجزائر.

وقد خرج ميلونشون من الدور الأول في رئاسيات فرنسا، بعد حصوله على المركز الثالث بما نسبته 22 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين.

نسبة مقاطعة تاريخية للانتخابات الرئاسية في فرنسا

وفي 10 أفريل، رصدت تقديرات إحصائية اتجاه نسبة الممتنعين عن التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، إلى تسجيل رقم قياسي هو الأعلى منذ 20 عاما.

وحسب التقديرات التي تداولتها وسائل إعلام محلية، فقد وصلت نسبة الامتناع عن التصويت إلى 26.5 بالمئة.

وكانت نسبة الامتناع عن التصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية الماضية في 2017، قد توقفت عند 22.23 بالمئة.

وتعود نسبة الامتناع الأعلى (28.40 بالمئة) إلى الدور الأول من رئاسيات 2002، التي فاز بها الرئيس السابق جاك شيراك.