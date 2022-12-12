هذه نسبة امتلاء السدود خلال شهر ديسمبر

كشف ابراهيم موحوش، أستاذ بالمدرسة العليا للفلاحة، أن متوسط امتلاء السدود في الجزائر بلغ بين 30 و33 بالمائة بعد الأمطار الاخيرة التي عرفتها بعض ولايات الوطن.

وقال محوش في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الأمطار التي هطلت على عدة مناطق من البلاد نهاية الأسبوع، لا تزال غير كافية من أجل امتلاء السدود.

واعتبر المتحدث، أن كمية الأمطار القليلة التي هطلت في الساعات الأخيرة تكفي لتزويد بعض مناطق الوطن بالمياه الشروب، كما تساهم في عملية سقي بعض المنتجات الفلاحية.

وأشار الأستاذ بالمدرسة العليا للفلاحة، إلى أن نسبة امتلاء السدود في الجهة الشرقية معتبرة، مقارنة بالنسبة للمناطق الغربية من الوطن، مشيرا إلى أن تساقط الأمطار في هذه الفترة الزمنية مهم خاصة بالنسبة للحبوب والبقول.