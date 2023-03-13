هذه نسبة زيادة قيمة الدينار الجزائري أمام الدولار والأورو عام 2022

كشف بنك الجزائر عن نسبة الزيادة في قيمة الدينار الجزائري أمام الدولار والأورو لعام 2022.

وأفاد بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، أن قيمة الدينار الجزائري ارتفعت بنسبة 3,9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10,5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.

كما أوضح بنك الجزائر في مذكرته أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329,3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022، مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار.

وأفاد بنك الجزائر أنه بالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك، فقد بلغت 2,12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0,90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021، علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة.

وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي.

وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 جوان2021)، أوضح البنك المركزي أن هذا البرنامج الذي استكمل في جوان 2022، بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات.

وأشارت المذكرة إلى أن ذلك يعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير اقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية، وضعف قيمة اليورو الظرفي”.

ارتفعت قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022 مسجلة 1809,1 مليار دينار، مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021.

ويتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، وبقيمة 579,4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021.