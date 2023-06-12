هذه نسبة عمالة الأطفال في الجزائر

لا تتعدى نسبة عمالة الأطفال في الجزائر 0.01 بالمائة، حسب ما كشف عنه المدير الفرعي للعلاقات المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سي يوسف كريم.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أكد أنه من خلال الزيارات الميدانية لمختلف أماكن العمل والورشات لاسيما في القطاع الخاص، تم في السداسي الأول لسنة 2023، خلال مراقبة 7708مؤسسة تحوي على 5556 عامل قامت بتشغيل طفل واحد دون سن 16.

وشدد سي يوسف كريم على أنه في حال تسجيل هذا النوع من الحالات سيتم تحرير مخالفة من قبل اللجان على مستوى الوزارة.

كما تطرق سي يوسف كريم، إلى الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالسن الأدنى للتشغيل، والتي تشير المادة الثالثة من هذه الإتفاقية إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل الحد الأدنى للعمل عن 15 سنة في الاتفاقية الدولية.

وأضاف أنه بمنظور هذه الاتفاقية الدولية فإن أي طفل يقل سنه عن 15 سنة يمارس نشاطا مدفوع الأجر، أو مقابل مبلغ مالي يدخل في مفهوم عمالة الأطفال.

وفي سياق متصل، أكد أنه في التشريع الوطني الجزائري، المنبثق من الإتفاقية الدولية التي صادقت عليها الجزائر فإن القانون 90-11 حدد سنا يفوق السن الذي حددته الاتفاقية الدولية، قائلا” فبالتالي التشريع الوطني يمنع كل مستخدم أن يشغل طفلا يقل سنه عن 16 سنة”.

وأشار سي يوسف كريم، أنه من الجانب المؤسساتي تم منذ سنة 2003 تنصيب اللجنة مابين القطاعات للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال التي تضم 12 قطاعا والتي تساهم بشكل أساسي في تجسيد سياسة الدولة في ترقية وحماية الطفولة.

كما أبرز ضيف الأولى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 سنة سيكون التحاقهم بعالم الشغل بناء على تصريح أبوي أي بموافقة أوليائهم.