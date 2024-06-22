هذه نسب النجاح الأولية في امتحان شهادة “البيام”

إسدال الستار على التصحيح والبدء في الأعمال التقنية

أنهت جل مراكز التصحيح هذا السبت، عملية تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، إذ سجلت نسبة نجاح أولية تراوحت بين 53.97 بالمائة و86.02 بالمائة، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية في الـ29 جوان الجاري، حسب ما أكده وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في عديد المناسبات.

أفادت مصادر “الشروق” بأن التقييم الأولي لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024، والذي أجري في الفترة ما بين الـ3 والـ5 جوان، والناتج عن التصحيحين الأول والثاني، قد أبان عن نتائج حسنة في جل المواد التعليمية، حيث وقف رؤساء لجان التصحيح والأساتذة المصححون على تحصل عدد كبير من المترشحين على معدل يتراوح بين 10 و11 من 20، في حين أن عدد الحاصلين على معدل بتقدير “ممتاز” جاء محدودا.

وفي نفس الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن مراكز التصحيح بالجزائر العاصمة، قد سجلت نسبة نجاح أولية أدناها 53.97 بالمائة وأعلاها 76.67 بالمائة، حيث تراوحت نسبة النجاح بمراكز التصحيح التابعة لمديرية التربية للجزائر شرق بين 65 بالمائة و76 بالمائة، في حين تم الوقوف على نسبة نجاح بمراكز التصحيح المنضوية تحت لواء مديرية التربية وسط أدناها 55.67 بالمائة وأعلاها 86.02 بالمائة، فيما تم تسجيل نسبة نجاح أولية بمراكز التصحيح التابعة لمديرية التربية غرب تراوحت بين 35.97 بالمائة و76 بالمائة.

بالإضافة إلى ما سبق، أشارت مصادرنا إلى أنه وعقب تصحيح آخر ورقة إجابة، ستشرع مراكز التصحيح في إنجاز كافة الأعمال التقنية، وذلك من خلال السهر على عملية حجز نقاط ما يفوق 800 ألف مترشح في عشر مواد بدقة عالية، من قبل فريق عمل متكامل يضم مهندسين في الإعلام الآلي، أساتذة ومشرفي تربية، وذلك لتجنب الوقوع في أي هفوة، على اعتبار أن الخطأ غير مسموح إطلاقا.

وإلى ذلك، أكدت ذات المصادر على أنه ولأجل منح كل مترشح حقه كاملا في النقاط دون إجحاف، فإن مراكز التصحيح ستنتقل إلى مرحلة “التدقيق” في العلامات، من خلال مراقبة علامة التصحيح الأول عدة مرات، إلى جانب التدقيق في نقطة التصحيح الثاني، ثم مراقبة علامة التصحيح “المزدوج” أو الثالث إن وُجد، على أن يتم التدقيق في التصحيحات الثلاثة عدة مرات أخرى، قبل الشروع في احتساب وطبع النقطة النهائية من قبل برنامج الإعلام الآلي.