هذه نصائح اتصالات الجزائر لتحصين بيانات مستخدمي الانترنت

قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر نصائح لمستخدمي الانترنت لتحصين بياناتهم و حساباتهم من الاختراق.

وقالت المؤسسة في منشور على صفحتها الرسمية عبر فيسوك أن الجزائر تحتفل باليوم العالمي للإنترنت الآمن، وهي المناسبة لتوعية مستخدمي الإنترنت بمخاطر الاستخدام الخاطئ للفضاء الرقمي، لا سيما ما يتعلق بأمن المعلومات الشخصية، التي يتم تخزينها وتناقلها إلكترونياً.

وشاركت المؤسسة بعض النصائح التي يوصي بها خبراء الأمن السيبراني، لغرض تحصين حساباتكم وبياناتكم من محاولات الاختراق أو القرصنة:

1- الاعتماد على أنظمة تشغيل وبرامج حماية و الحرص على تحديثها باستمرار.

2- تشفير الملفات الهامة والحرص على الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات، لاسيما المهمة.

3- استخدام كلمات سر قوية ومعقدة، والالتزام بتغييرها بشكل منتظم.

4- تجنب الاتصال بالشبكات المفتوحة أو المجهولة.

5- تجنب الولوج إلى مواقع أو حسابات مشبوهة، لاسيما صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم محتويات تمس بمصلحة البلاد أو محتويات غير لائقة ، أو تدّعي تقديم عروض عمل أو منح أو مساعدات مالية وهمية، مع الحرص على التبليغ عنها.