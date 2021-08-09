هذه نصائح الحماية المدنية تحسبا لموجة الحر الشديدة  

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، تحسبا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها أغلب ولايات الوطن يومي 9 و10 أوت الجاري.

وقدمت المديرية، الاثنين، في بيان لها نصائح توعوية حول كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، من خلال الالتزام بجملة من بالإجراءات الوقائية منها:

1- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال

2- تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالة الضرورة، حيث يجب أن يكون الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

3- البقاء تحت الظل قدر المستطاع، إلى جانب استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

4- إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار وكذا إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من استعمالها.

5- في حال توجب الخروج فيجب ارتداء قبعة وملابس خفيفة (القطن) ويفضل أن تكون فاتحة اللون.

6- تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى) وكذا شرب الماء بانتظام بالنسبة للأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

7- تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، حيث أنه من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند انخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

8- تجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ الممنوعة للسباحة، مع الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.

ووضعت المديرية العامة للحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين للإبلاغ على أي خطر مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.