هذه نصائح الحماية المدنية لتفادي الحوادث خلال العيد

دعت مصالح الحماية المدنية، المواطنين إلى احترام الإرشادات الوقائية لتفادي وقوع مختلف الحوادث أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى.

وجاء في البيان أنه تحسبا للاحتفال بعيد الأضحى، تدعو الحماية المدنية المواطنين إلى احترام الإرشادات من أجل الوقاية من مختلف الحوادث كالحرائق والجروح جراء الاستعمال السيئ للسكاكين والسواطير وأجهزة الطهي خاصة (الطابونة).

وفي هذا الإطار، دعت ذات المصالح إلى عدم ترك السكاكين والسواطير في متناول الأطفال، ومراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز لأجهزة الطهي وسلامتها وكذا عدم ترك المشاعل وأجهزة الطهي مشتعلة بدون مراقبة.

كما نصحت المواطنين بمنع الأطفال من الاقتراب من مصادر النار وعدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات لتفادي اندلاع الحرائق وتهيئة أماكن خاصة لذلك مع ضرورة التخلص من النفايات بشكل آمن في أكياس مغلقة.

وبالنسبة لمستعملي الطرقات، ذكرت بضرورة التقيد بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وكذا احترام مسافة الأمان وأخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب، كما حثت مستعملي الدراجات النارية إلى ارتداء الخوذة عند السياقة والتقيد بقانون المرور.

وفي حال وقوع أي حادث، تدعو الحماية المدنية إلى الاتصال بالرقمين 1021 أو 14 مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.