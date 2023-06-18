هذه نصائح الحماية المدنية لتفادي مخاطر موجة الحر الشديدة

حذرت الحماية المدنية المواطنين من مخاطر التعرض للشمس في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة هذه الأيام.

وأفاد الحماية المدنية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن بعض الولايات تشهد موجة حرارة شديدة هذا الارتفاع المحسوس قد يعرض الأشخاص إلى بعض الأخطار منها ضربات الشمس.

وأضافت أنه على المواطنين التقيد بالإجراءات الوقائية وعدم التعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 صباحا إلى غاية وقت ما بعد العصرً خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مع حمل قارورات ماء

ودعت الحماية المدنية في منشورها المواطنين إلى:

1- يجب إخلاء السيارات من:

-المواد القابلة للاشتعال.

-المشروبات الغازية.

-اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة.

– قارورات العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

– يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ للهواء الساخن).

– عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

– تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

– عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

2- يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ.

3- الإكثار من شرب الماء والسوائل

4- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

5- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

6- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

7- الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى 16 مساءا

8- وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والشرفات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.