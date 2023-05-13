هذه نصائح الدرك الوطني لقيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار الرعدية   

قدمت مصالح الدرك الوطني، نصائح للسائقين لقيادة آمنة أثناء تساقط الأمطار الرعدية في فصل الصيف وتفادي حوادث المرور في هذه الأجواء.

ونشرت قيادة الدرك الوطني على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “طريقي”،جملة من النصائح التي قد تساعد السائق من أجل قيادة آمنة في مثل هذه الأجواء:

1- التفقد الدوري لكل من: إطارات السيارة، مقاومات التكثف، مساحات الزجاج، معالجة وتصليح النوافذ التي بها خدوش أو كسور والتي تشكل خطرا كبيرا خاصة في الليل كونها تشتت الضوء.

2- السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

3- التحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

6- تجنب برك المياه قدر الامكان، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة ولكونك لا تعلم مدى عمق هذه البرك، أو حتى احتوائها على أشياء خطرة مثل الزجاج أو غيره، كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك الذي تكون درجة حرارته عالية قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة.

7- استخدم الاشارات التحذيرية والمصابيح أثناء هطول الأمطار بغزارة مع إيقاف المركبة على حافة الطريق إن استدعت الضرورة لذلك.