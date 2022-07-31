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الجزائر

هذه نصائح مصالح الدرك الوطني للسائقين خلال موجة الحر

الشروق أونلاين
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هذه نصائح مصالح الدرك الوطني للسائقين خلال موجة الحر

قدمت مصالح الدرك الوطني جملة من النصائح للسائقين بعد تنبيه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بحدوث موجة حر عبر عدد من الولايات تفوق 44 درجة مئوية.

ودعت مصالح الدرك في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك السائقين إلى إتباع النصائح والإرشادات التالية وأهمها إخلاء السيارات من:

 1- الولاعات.

2- المشروبات الغازية.

3- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

4- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.

5- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

6- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية إن أمكن.

7- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا عند التنقل لمسافات طويلة.

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