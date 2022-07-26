هذه نصائح معهد باستور لتجنب التسمم العقربي

قدم معهد باستور، الثلاثاء، جملة من النصائح للمواطنين لتجنب التسمم العقربي الذي يزداد في هذا الفصل.

ودعا المعهد في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك المواطنين إلى إتباع الطرق والنصائح التالية لتجنب لسعات العقارب ومنها:

1- تربية واستخدام الحيوانات (القطط والدجاج والقنافذ).

2- تجنب وضع الأطفال على الأرض.

3- فحص الأحذية والملابس قبل ارتدائها.

4- الحرص على ارتداء الأطفال الأحذية.

5- ارتداء القفازات والأحذية الطويلة عند إنجاز أعمال خارج البيت.

6- إزالة النفايات المنزلية، إزالة الأحجار حول المنازل، حماية المنازل من العقارب بسد الشقوق المتواجدة بها.