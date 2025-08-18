هذه نصائح وزارة الصحة لتجنب مخاطر موجة الحر

ذكرت وزارة الصحة بالاحتياطات الواجب اتخاذها في أوقات الحرارة المرتفعة، خاصة للأطفال و المسنّين و ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

ونشرت الوزارة بيان لها على صفحتها الرسمية حمل جملة من الاحتياطات الواجب على المواطنين اتخاذها خاصة مع إعلان مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة عن تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأربعاء القادم ومنها:

1- غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس.

2- الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

5- في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و اسعة والمكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس.

6- تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

7- تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…).

8- أثناء موجة حر شديدة، الإنتباه إلى الأعراض التالية: آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار و الجفاف،تشوّش ذهني.

قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ.

يجب التصرف بسرعة:

9- الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)

في انتظار وصول الإسعاف:

10- نقل الشخص الذي تظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد، شرب الماء- رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته

وأكدت وزارة الصحة في بيانها أن كافة الإمكانيات متوفرة على مستوى الهياكل والمؤسسات الصحية للتكفل بأية حالة مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية.