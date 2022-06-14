هذه نصائح وزارة الصحة للتعامل مع موجة الحر

أصدرت وزارة الصحة جملة من الاحتياطات الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي التعرض لضربة شمس نتيجة موجة الحرّ التي تشهدها عدّة ولايات.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن “الأطفال الصغار والأشخاص المسنّين وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ”.

وفي هذا الصدد، أوصت الوزارة باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

1- غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة للشمس،

2- إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

3- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا.

4- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء.

5- إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة و امكثوا بعيدا عن التعرّض للشمس.

6- قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك.

7- تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر الكافيين.

8- تفادوا النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…)

أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:

1- آلام في الرأس

2- الرغبة في التقيؤ

3- العطش الشديد

4- ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف

5- تشوّش ذهني، فقد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة (بضربة حرّ)

وفي حال ظهور هذه الأعراض ينصح بـ:

1- الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، و في انتظار وصوله:

2- ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد.

3- رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.