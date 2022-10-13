هذه نصيحة الفنانة كندة علوش للآباء!

قدمت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي على تويتر، نصيحة للآباء حول كيفية التعامل الواجب مع الأبناء.

وكشفت الفنانة في تغريدتها التي أثارت اهتمام الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحتاجه أولادنا منا في حياتهم، مشيرةً إلى أن إدراك أهمية الصحية النفسية يبدأ في التعامل مع الأطفال، الذين يحتاجون للحب والاحتواء والاستيعاب.

وقالت علوش: “إدراكنا لأهمية الصحة النفسية بيبدأ من تعاملنا مع أطفالنا ووعينا أن كل سلوك بنمارسه يعني مسؤولية لأنه حيترك أثر لعشرات السنين”.

وأضافت: “ولادنا بحاجة لحب واحتواء واستيعاب مهما كنا تعبانين أو ظروفنا صعبة مش ذنب الأطفال ما لازم نطلّع عقدنا فيهن ولا نحملهن هموم فوق طاقتن”.

يُذكر أن كندة علوش احتفلت بفوز فيلمها “نزوح” بجائزة الجمهور في “مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي” في دورته الـ 79، حيث شارك الفيلم في المهرجان ضمن مسابقة “امتداد الآفاق”، وهو من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا.