هذه هي أجرة ميسي في نادي إنتر ميامي

كشفت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن أجرة لاعبها النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان المهاجم ميسي (36 سنة) قد انضمّ إلى نادي إنتر ميامي في الصّيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر 2025.

وفي بيان لها، قالت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي، إن ميسي يقبض راتبا سنويا قيمته 20 مليون و446 ألف و667 دولار.

وأضافت أن هذا الرّقم يرتفع إلى 50 حتّى 60 مليون دولار سنويا، بِاحتساب مشاركة ميسي في الومضات الإشهارية للنادي.

ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “لوس أنجلس تايمز” الأمريكية، الخميس، فإن أجرة ميسي حطّمت الرّقم القياسي بِهذا الشّأن، في بطولة بلدها لِكرة القدم.