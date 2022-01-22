هذه هي أجندة المنتخب الوطني لِعام 2022

تنتظر المنتخب الوطني الجزائري أجندة جدّ مكثّفة، خاصّة إذا تأهّل لِنهائيات كأس العالم المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلَين.

وستكون بداية مشوار أشبال الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، بِمواجهتَين صعبتَين أمام الكاميرون، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات المونديال.

وتُلعب هاتان المقابلتان الواعدتان بِالندّية والحماس و”السوسبانس”، في فترة ما بين الـ 21 والـ 29 من مارس المقبل.

ويخوض “محاربو الصحراء” بعدها في فترة ما بين الفاتح ومنتصف جوان المقبل، أربع مقابلات لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار صيف 2023.

وتُجرى التصفيات بِصيغة 12 مجموعة تضمّ كلّ واحدة منا 4 منتخبات مناصفة، ويتأهّل بعد 6 جولات رائد ووصيف الفوج للنهائيات.

ويُرجّح أن تُجرى قرعة تصفيات “كان” 2023 في مطلع أفريل المقبل، عِلما أن الدور التمهيدي – الذي أُعفي منه “الخضر” – تقام مواجهاته في أواخر مارس القادم.

ويستأنف زملاء القائد والجناح رياض محرز التصفيات في النصف الأخير من سبتمبر المقبل، بِخوض آخر مقابلتَين متبقّيتَين.

وفي حال تأهّل “محاربي الصحراء” لِمونديال قطر، لا يُستبعد أن يخوض تلاميذ بلماضي مقابلتَين ودّيتَين على الأقلّ، في أكتوبر أو نوفمبر المقبلَين.