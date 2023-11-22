هذه هي أجور جزائريي البطولة الإيطالية

كشفت وسيلة إعلام إيطالي، الأربعاء، عن أجور لاعبي البطولة المحلّية للقسم الأوّل لِكرة القدم.

ومعلوم أن ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين وآخر مغترب، ينشطون في منافسة “الكالتشيو”.

وتدفع إدارة نادي ميلان آسي لِمتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، راتبا سنويا قيمته 3.8 مليون أورو. أمّا اللاعب الجزائري المغترب ياسين عدلي، فيقبض أجرة سنوية قيمتها 800 ألف أورو. استنادا إلى تقرير مُفصّل نشره موقع “توتو ميركاتو”.

ويرتبط بن ناصر (25 سنة) مع نادي “الروسونيري” بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027. بينما يلعب متوسّط الميدان عدلي (23 سنة) للميلان حتى الـ 30 من جوان 2026.

ويتصدّر اللائحة صانع الألعاب البرتغالي رافائيل لياو، بِراتب سنوي قيمتها 5 ملايين أورو.

وفي نادي روما، يستلم متوسّط الميدان حسام عوّار (25 سنة) أجرة سنوية قيمتها 2.8 مليون أورو، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028.

ويتزّعم اللائحة في هذا الفريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بِراتب سنوي قيمته 7 ملايين أورو.

وتمنح إدارة نادي ليتشي اللاعب أحمد توبة 200 ألف أورو سنويا، بِعقد إعارة تنقضي مدّته في الصيف المقبل، لِهذا المدافع البالغ من العمر 25 سنة، والذي ما زال يرتبط مع فريق باشاكشهر التركي بِعقدٍ، يمتدّ حتى الـ 30 من جوان 2025.

ويتسيّد اللائحة في نادي ليتشي المدافع الكرواتي مارين بونغراسيتش، بِأجرة سنوية قيمتها مليونَي أورو.

وبِخصوص المدربين، يتصدّر اللائحة التقنيان: ماسيميليانو أليغري في فريق جوفانتوس، والبرتغالي جوزي مورينيو في نادي روما، بِراتب سنوي قيمته 7 ملايين أورو لِكلّ واحد منهما.