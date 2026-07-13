هذه هي أحسن 5 بلديات محافظة على البيئة في الجزائر

الإعلان عن نتائج المسابقة التي يراد لها ان تكون تقليدا سنويا

حفل الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن بلدية محافظة على البيئة، 13 جويلية 2026.

أسفرت الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن بلدية محافظة على البيئة، التي أطلقت تحت شعار “حماية البيئة مسؤولية مجتمعية”، عن تتويج خمس بلديات ومنح خمس أخرى جوائز تشجيعية تقديرا لجهودها في مجالات مختلفة مرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، أعلنت وزارة البيئة وجودة الحياة، اليوم الاثنين، 13 جويلية، خلال حفل احتضنته المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة، عن تتويج بلديات مستغانم، عنابة، معسكر، بني عباس وتيغالمت (ولاية سيدي بلعباس)، بعد تقييم ملفات المترشحين من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالتقييم والانتقاء وفق معايير تقنية وبيئية معتمدة.

كما قررت اللجنة منح جوائز تشجيعية لبلدية العطف (غرداية) وبلدية إيلولة أومالو (تيزي وزو) لتميزهما في تعزيز المشاركة المواطنة من أجل بيئة نظيفة ومستدامة، وبلديتي مزغنة (المدية) وبوقايد (تيسمسيلت) نظير جهودهما في حماية الغطاء النباتي والغابي، فيما نالت بلدية إن صالح جائزة تشجيعية لجهودها في إدماج المرأة في العمل البيئي وتثمين الموارد المحلية، حسب ذات الوكالة.

كما شهد الحفل الذي أشرفت عليه وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، تكريم عدد من المؤسسات الناشئة والجمعيات الوطنية والفاعلين في المجال البيئي، تشجيعا لمساهماتهم في مرافقة المشاريع التنموية وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

وأكدت الوزيرة في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه المسابقة يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ البعد البيئي كأحد مرتكزات التنمية المستدامة وتعزيز الإطار المعيشي للمواطن.

وأبرزت أن نتائج الطبعة الأولى أظهرت وجود تجارب محلية رائدة عبر مختلف ولايات الوطن، مشددة على أن ترسيخ الثقافة البيئية يتطلب إشراك المجتمع المدني والمواطنين باعتبار أن المحافظة على البيئة “مسؤولية مجتمعية مشتركة”.

كما أعلنت الوزيرة أن هذه المسابقة ستصبح موعدا سنويا ينظم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، المصادف لـ5 جوان من كل سنة.

وأطلقت الوزارة هذه المسابقة في 5 فيفري الماضي، قبل تنصيب لجنة وطنية للتقييم تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، واعتمدت تسعة معايير رئيسية، من بينها أدوات التخطيط البيئي، التسيير العصري للنفايات، التحسيس البيئي، نظافة المحيط، وإدماج المرأة في التنمية المحلية.

لتقوم اللجان الولائية باختيار بلدية واحدة عن كل ولاية، حيث تلقت اللجنة الوطنية 54 ملفا، قبل انطلاق التقييم الميداني الوطني في 7 ماي الماضي وصولا إلى الإعلان عن النتائج.