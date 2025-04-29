هذه هي أسعار تذاكر مباراة السويد والجزائر

ضبط اتحاد الكرة السويدي تاريخ، الثلاثاء، موعدا لبيع تذاكر المباراة الودّية لِمنتخب بلاده والجزائر.

وانطلقت العملية على الساعة التاسعة صباحا بِالتوقيت الجزائري، عبر المنصة الإلكترونية لِاتحاد الكرة السويدي (إضغط هنا). وتستمرّ حتى تاريخ إجراء المباراة.

ويحتضن ملعب “ستروبري” بِالعاصمة السويدية استكهولم فعّاليات هذه المباراة، في العاشر من جوان المقبل، على الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلّي والسادسة مساءً بِالتوقيت الجزائري.

وتتّسع المنشأة الرياضية الوارد ذكرها أعلاه لِزهاء 50 ألف متفرّج.

وحُدّدت الأسعار بِما يُقابلها بِالدينار الجزائري على النّحو التالي:

– ما بين 2738 و8932 دج، للجمهور “العادي”.

– خصم نسبة 25% من سعر التذكرة للطفل الذي يقلّ عمره عن 16 سنة.

– ما بين 2050 و7418 دج، للمشتركين الذين يحملون ما يرمز إلى “البطاقة الفضّية”.

– ما بين 1706 و8037 دج، للمشتركين الذين يحملون ما يرمز إلى “البطاقة الذهبية”.

– في كل الحالات الثلاث، تلعب وضعية المتفرّج في المدرجات دورا في ارتفاع أو انخفاض السعر.

– ترتفع أسعار التذاكر عن الأرقام المذكورة أعلاه وبِزيادة تُقدّر بِنحو 688 دج، قبل 3 أسابيع من انطلاق المباراة (دعوة ضمنية لِاقتناء التذاكر مبكّرا).

بقيت الإشارة إلى أن إدارة هذا الملعب السويدي تُخصّص المنشأة الرياضية، أيضا لِتنظيم الحفلات والتجمّعات (المأجورة)، لِتوفير العائدات المالية لِصيانة هذا الميدان الفخم.