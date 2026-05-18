هذه هي أسعار تذاكر مقابلات “الخضر” في المونديال

كشفت وسائل الإعلام الأمريكي عن أسعار تذاكر مقابلات المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، في كأس العالم 2026.

وتُجرى مقابلتا “محاربي الصحراء” مع الأرجنتين والنمسا بِمدينة كانساس سيتي في الـ 17 والـ 28 من جوان المقبل. وتُقام مواجهة “الخضر” مع الأردن بِمدينة سانتا كلارا في الـ 23 من نفس الشهر. لِحساب الجولات الأولى والثالثة والثانية تواليا من دور المجموعات. علما أن المدينتَين أمريكيتان.

وهكذا يبلغ سعر تذكرة مباراة الأرجنتين 633 دولار، مقابل 120 دولار لِمواجهة الأردن، و161 دولار لِمباراة النمسا.

ووفقا لِصحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلا عن وسائل الإعلام الأمريكي، فإن أغلى سعر للتذكرة قيمته 2300 دولار، ويتعلّق بِمواجهة منتخبَي البرتغال وكولومبيا، بِمدينة ميامي غاردنز الأمريكية في الـ 28 من جوان المقبل. لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عن الفوج الـ 11.