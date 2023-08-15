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هذه هي أفضل الجامعات عالميا حسب تصنيف شنغهاي 2023

ماجيد صراح
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هذه هي أفضل الجامعات عالميا حسب تصنيف شنغهاي 2023
ح. م
أتت جامعة هارفارد الأمريكية الأولى في تصنيف شنغهاي 2023.

صدر تصنيف شنغهاي لأفضل ألف جامعة في العالم، اليوم الثلاثاء 15 أوت. التصنيف تقدمته كالعادة الجامعات الأمريكية، فكانت الـ14 جامعة الأولى التي أتت في التصنيف أمريكية. كما أتت 187 جامعة أمريكية ضمن أحسن 1000 جامعة في العالم من 62 دولة.

أول جامعة تصدرت تصنيف شنغهاي لعام 2023 كانت جامعة هارفارد الأمريكية، كي تليها في المرتبة الثانية جامعة ستاندرد الأمريكية، كي يليهما بعد ذلك معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

كي تأتي بعد الجامعات الأمريكية، وفي المرتبة الـ15 جامعة باريس ساكلاي الفرنسية.

في القارة الإفريقية أتت جامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا الأولى على مستوى القارة، وهي الجامعة التي أتت في التصنيف العالمي في الرتبة 201 -300. جنوب إفريقيا كانت حاضرة في التصنيف بـ 8 جامعات.

بعده تأتي مصر بجامعة القاهرة التي أتت في الرتبة 301 – 400 حسب التصنيف. وقد حضرت مصر في التصنيف بـ7 جامعات.

كي تأتي بعد ذلك إثيوبيا بجامعة واحدة وهي جامعة أديس أبابا التي صنفت في المرتبة 601 – 700. وبعدها غانا بجامعة غانا التي أتت في المرتبة 901 – 1000.

مغاربيا، كانت الشقيقة تونس هي الوحيدة الحاضرة في التصنيف بجامعة صفاقص التي أتت في المرتبة 901 – 1000.

18 جامعة إفريقية فقط

وبالتالي فعدد جامعات القارة الإفريقية المصنفة ضمن أحسن 1000 جامعة في العالم يبلغ 18 جامعة فقط.

أما عربيا، فالدول التي حظرت جامعاتها في التصنيف هي المملكة العربية السعودية ب12 جامعة، الإمارات العربية المتحدة بـ3 جامعات، قطر بجامعة واحدة، ولبنان بجامعة واحدة، والأردن بجامعة واحدة.

ما يجعل مجموع الجامعات العربية الحاضرة في تصنيف شنغهاي لهذا العام يبلغ في مجمله 26 جامعة.

وللإشارة فتصنيف شنغهاي لأحسن 1000 جامعة في العالم تم إطلاقه في 2003، ويعتمد على عدة معايير لتصنيف الجامعات. وهي معايير تركز بدرجة أكبر على الجانب البحثي للجامعة بدلا من جانب التدريس.

الجامعات الجزائرية كانت خارج تصنيف شنغهاي 2023 لأحسن 1000 جامعة في العالم. فتخلفت عنه حتى جامعتي هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وجيلالي اليابس اللتان وردتا في تصنيف شنغهاي للترتيب العالمي للمواد الأكاديمية العام الماضي.

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