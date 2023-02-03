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الجزائر

هذه هي أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذه هي أنواع السرطان الأكثر انتشارا في الجزائر
ح.م
وزير الصحة خلال افتتاح صالون الإعلام حول السرطان

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، الخميس، عن أنواع  السرطان الأكثر انتشارا في الجزائر لدى كلا الجنسين. حسب آخر الإحصائيات.

وجاء هذا خلال إشراف الوزير على الافتتاح الرسمي لصالون الإعلام حول السرطان في طبعته السادسة “SICAN 2023” والذي انطلق الخميس ويمتد إلى غاية الـ 4 من الشهر الحالي.

وأعلن سايحي عن تسجيل 47.050 حالة جديدة للسرطان، مشيرا إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي الذي بلغ أرقاما مثيرة للقلق.

أما السرطانات الأكثر انتشارا لدى الرجال، فتمثلت حسب الوزير في سرطان الرئة، القولون والمستقيم، البروستات، المثانة والمعدة.

وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنّ أرقام الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في ارتفاع ملحوظ ليأتي في المرتبة الثانية لدى الجنسين من حيث الانتشار.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنّ سنة 2023 ستكون السنة المحورية لتقييم المخطط الوطني الأول للسرطان، من حيث مستوى الإنجاز والنتائج المحققة فيما يخص التكفل بالمرضى.

كما سيتم تقييم آفاق المخطط الجديد 2023-2030، الذي يعكس الالتزام التام للسلطات العمومية وتعبئة الجميع في مكافحة السرطان وكافة الأمراض غير المتنقلة.

وتقام هذه التظاهرة في إطار الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يأتي هذه السنة تحت شعار “من أجل مستقبل بدون سرطان يجب العمل الآن”.

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