هذه هي أهداف اتحاد العاصمة للموسم الحالي

كشف مسؤول في نادي اتحاد العاصمة، الأحد، عن أهداف فريقه الكروي في بقية الموسم الجاري.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها على هامش تدريبات اتحاد العاصمة، قال المدير الرياضي للنادي حمزة آيت واعمر، إن الفريق يستهدف المركز الثاني في البطولة الوطنية، رغم اعترافه بِكون المأمورية ستكون شاقّة.

ويشغل فريق “سوسطارة” المركز الرابع قبل 10 مقابلات له عن انتهاء البطولة الوطنية، مبتعدا عن صاحب الرتبة الثانية شباب بلوزداد بِفارق 7 نقاط. لكن النادي الأخير لعب 22 مواجهة نظير 20 مباراة لِاتحاد العاصمة.

ومنذ نيله لقب البطولة الوطنية في موسم 2018-2019، لم ينل اتحاد العاصمة رتبة ثانية، وكان المركز الرابع أفضل نتيجة له.

وبِخصوص مسابقة كأس الجمهورية، قال حمزة آيت واعمر إن الاتحاد يطمح إلى بلوغ النهائي، ثم التخطيط لِإحراز الكأس. مُشيرا إلى صعوبة مواجهة شباب بلوزداد في محطة المربع الذهبي هذا الثلاثاء.

ولم يتذوّق فريق اللّونَين الأحمر والأسود حلاوة كأس الجزائر، منذ نسخة 2016-2017. وبعدها، كان الوصول إلى نصف النهائي في الطبعة الماضية أفضل نتيجة له. عِلما أن المشاركة تجمّدت حينها على يد البطل شباب بلوزداد.

وعاد حمزة آيت واعمر إلى منافسة كأس”الكاف”، وقال إن أسرة الاتحاد تقدّم اعتذارها لِأنصار الفريق، بعد الإقصاء من ربع النهائي. في حين كان بلوغ محطة المربع الذهبي أضعف هدف منشود من المشاركة.

وأشرف على تدريب اتحاد العاصمة هذا الموسم تقنيان: التونسي نبيل معلول منذ الصيف المنصرم وإلى غاية فيفري الماضي، ثم البرازيلي ماركوس باكيتا.