هذه هي أهمّ قرارات “الفيفا” في آخر مؤتمر لها

أعلن الاتحاد الدولي لِكرة القدم، الثلاثاء، عن عدّة قرارات. خلال تنظيمه للطبعة الـ 73 لِمؤتمر هيئته بِالعاصمة الرواندية كيغالي.

وأشرف رئيس “الفيفا” جياني أنفوتينو على هذا المؤتمر، وتمثّلت أهمّ هذه القرارات في:

– تنظيم كأس العالم 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك، لِأوّل مرة في ثلاثة بلدان مع بعض. بِمشاركة غير مسبوقة لـ 48 منتخبا بدلا من فريقا. مع ترسيم صيغة المنافسة بـ 12 مجموعة تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق وطنية. وبعد 3 جولات من الدور الأوّل، يتأهّل ررائد ووصيف كلّ فوج إلى الدور الـ 16، فضلا عن 8 منتخبات تنال أحسن رتبة ثالثة.

– بِخصوص نصيب قارة إفريقيا في مونديال 2026، فستُشارك بـ 9 منتخبات بدلا من 5 فرق وطنية، ويُمكن أن يرتفع الرّقم إلى 10 منتخبات، إذا نجح مُمثّلها في المرحلة التصفوية الحاسمة أو ما يُعرف بِمواجهات السدّ. على أن تضبط “الكاف” بِالتنسيق مع “الفيفا نمط التصفيات في تاريخ لاحق.

– ينطلق المونديال المقبل في الـ 11 من جوان 2026 ويُختتم في الـ 19 من جويلية للعام ذاته. وهنا طالبت “الفيفا” مسؤولي الأندية بِضرورة السّماح للاعبين بِالإلتحاق بِمنتخباتهم الوطنية انطلاقا من الـ 25 من ماي 2026، مع إمكانية تمديد المهلة إلى غاية الـ 30 من الشهر ذاته، لكن هذه الرّخصة تبقى استثنائية ومحدودة، يقول بيان هيئة الرئيس أنفونتينو.

– صياغة أجندة المقابلات الدولية (رسمية وودّية) للمنتخبات وفقا لما يلي: مقابلتان في ظرف 9 أيّام من شهر مارس، ويتكرّر هذا السيناريو في شهرَي جوان ونوفمبر. أمّا النّافذة الرابعة فمدّتها 16 يوما ما بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر، لكن تتخلّها 4 مقابلات.