هذه هي أهم القرارات التي سيتخذها المكتب الفيدرالي في أول اجتماع له

يعقد صبيحة الخميس بمركز سيدي موسى

يعقد صبيحة الخميس، بالمركز التقني بسيدى موسى، الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، أول اجتماع للمكتب الفيدرالي، سيتم خلاله دراسة ومناقشة عديد القضايا الشائكة.

وقال أحد المقربين من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن النقطة الأولى التي سيتم التطرق إليها هي توزيع المهام على أعضاء مكتبه، حيث ستسند نيابة الرئيس إلى عضوي المكتب الفيدرالي كل من محمد معوش اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني وعز الدين أعراب الرئيس السابق لوفاق سطيف، في حين أن لجنة التحكيم قد يشرف عليها الرئيس زفيزف بنفسه، ومن المنتظر أن يتم في الأيام القادمة الاستنجاد بالحكم الدولي السابق جمال حيمودي خلفا لمحمد بيشاري، خاصة وأن الحكم المونديالي سبق له وأن كان متواجدا في الحملة الانتخابية التي قام بها الرئيس جهيد زفيزف. نفس المصدر قال أن حكيم مدان سيبقى في لجنة كرة القدم داخل القاعة، ونسيبة لغواطي في لجنة الكرة النسوية، وعبد الحق خبوز في لجنة العلاقات بين الفاف والرابطات، وجمال مربوط في اللجنة المالية، في حين لازالت بعض المناصب على غرار لجنة كأس الجزائر والمديرية الفنية الوطنية.

مصدر آخر قال للشروق أن بعض المنتخبين قد يعودون إلى رابطاتهم في حال عدم منحهم اللجان التي يريدون الإشراف عليها وهو ما قد يجبر رئيس الفاف الجديد العودة إلى القائمة الاحتياطية.

علما أن المكتب الفيدرالي يتكون من جهيد زفيزف رئيسا، والسادة كأعضاء منتخبين وهم محمد معوش، حكيم مدان، محمد غوثي، اعراب عز الدين، كريم شتوف، نسيبة الأغواطي، عبد الحق خبوز، تواتي دردور، جمال مرابط، الجيلالي عيدات، عز الدين بن ناصر، عبد الحفيظ فرقاني.

ومن المنتظر أن يتم الحديث خلال الاجتماع عن التحضير لمختلف البطولات الاحترافية، الهواة، سيدات والشبان، حسب ما أوضحته الهيئة الفيدرالية ويتضمن جدول الأعمال العديد من النقاط، منها، دراسة البرنامج المعروض أمام الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 7 جويلية 2022 (إعداد ورقة طريق)، استعراض وضعية منتخبات الشبان وتحضير الفريق الوطني لأقل من 17 سنة لكأس إفريقيا للفئة، بالإضافة إلى وضعية بطولة أمم إفريقيا “شان” 2022 و”كان” 2023، لأقل من 17 سنة (تحضيرات والتقديرات المالية). كما سيستعرض الأمين العام للفاف، منير دبيشي خلال هذا الاجتماع، بالشرح والتحليل، التعديلات الأخيرة التي مست ملف تحيين قوانين الفاف لاسيما ما تعلق بالجمع بين المناصب.

للتذكير، انتخب جهيد زفيزف يوم الخميس 7 جويلية على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لعهدة تمتد حتى 2025، خلفا لعمارة شرف الدين، المستقيل من منصبه، عقب إقصاء المنتخب الوطني في لقاء السد المؤهل إلى مونديال قطر.