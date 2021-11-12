هذه هي الأجواء السائدة في المنتخب الوطني قبل مواجهة جيبوتي

أكد المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود، ساعات قليلة قبل مواجهة “الخضر لمنتخب جيبوتي، أن الأجواء مثالية في بيت المنتخب..

وأضاف صالح باي عبود للإذاعة الوطنية، أن العناصر الوطنية، قامت بنزهة خفيفة في محيط مقر الإقامة،قبل تناول وجبة الغداء.

وقال المكلف بالإعلام أنه وكما جرت العادة سيعقد الناخب الوطني مع لاعبيه الاجتماع التقني الخاص بالمباراة،قبل التنقل إلى ملعب القاهرة، تحسبا لخوض المباراة على الساعة الثانية بتوقيت الجزائر.

من جهة أخرى، كشف صالح باي عبود أن نتائج تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، جاءت كلها سلبية، وذلك ما يبعث على الارتياح أكثر، قبل مواجهة جيبوتي، وأيام قليلة قبل لقاء بوركينافاسو.

وحول اللاعب يوسف بلايلي قال صالح باي عبود: ” بلايلي اندمج في التدريبات الجماعية منذ الحصة التدريبية الأولى، وهو جاهز تماما لمباراة جيبوتي، التي قد يشارك فيها، ويبقى القرار بيد الناخب الوطني جمال بلماضي.

وأضاف المكلف بالإعلام أن بعثة المنتخب، ستعود سهرة اليوم إلى الجزائر، وهو ما يمكن اللاعبين من أخذ قسط من الراحة، قبل الشروع في التحضير لمباراة بوركينافاسو، المرتقبة أمسية الثلاثاء.