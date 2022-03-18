هذه هي الأحوال الجوية المحتملة في مباراتي السد بين الجزائر والكامرون

ما بين 30 درجة في جابوما وغيوم جزئية في البليدة

لن تكون الأجواء المحيطة بمباراة السد بين منتخبي الجزائر والكاميرون، مؤثرة بشكل طاغ كما هو الحال في المباريات المُجمعة الطويلة المدى، لأن الأمر يعني تسعين دقيقة فقط، وليس عددا من المبارات التي تحبط المعنويات، كما جرى الحال في الكامرون خلال دورة كأس أمم إفريقيا، ومع ذلك فهي تهم اللاعبين وتؤثر جزئيا في أدائهم، بالنسبة للذين سيأتون من أوربا على وجه الخصوص، حيث يلعبون في العادة، كما هو حال رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وحتى يوسف بلايلي وهم يرتدون القفازات، ليجدوا أنفسهم في الكاميرون وسط حرارة طاغية.

وفي هذا الصدد، فإن الاحتمالات التي تقدمها توقعات الطقس في 25 من الشهر الحالي، سيبلغ فيها مقياس الحرارة ثلاثين درجة مئوية في مدينة جابوما في منتصف النهار، وقد تنزل الحرار إلى غاية 25 درجة أو ربما أقل خلال فترة اللعب المقررة في حدود الساعة السادسة، خاصة خلال المرحلة الثانية التي ستلعب ليلا أي ما بعد غروب الشمس، أما الرطوبة فلن تنزل عن الثمانين بالمئة وهي العائق الأكبر، لأن مدينة جابوما تطل على البحر، وحتي بضعة أيام الخاصة بالتحضير في غينيا الاستوائية لن يكون لها أثر، لأن التعوّد على ظروف الرطوبة يتطلب مالا يقل عن عشرة أيام كما يقول الأطباء.

مباراة جابوما الأولى بين أشبال بلماضي ومنافسه سونغ، لن يكون الخضر مطالبين فيها بصنع اللعب، وإنما مراقبة اللعب وتسييره، على الأقل، في الثلث الأول من المباراة، إذا بقيت بيضاء في نتيجتها، ومعروف في لعبة كرة القدم، بأن الذي ينتظر خصمه، أو يدافع يكون الأقدر على تحمل الظروف الخارجية للمباراة من طقس ورطوبة وخاصة الأرضية السيئة للملعب، خاصة معنويا لأن مباراة العودة ستكون في الجزائر، وقد يكون بمقدور أكثر من ألفي مناصر جزائري من إسماع صوتهم والتأثير الإيجابي على اللاعبين، لأن طريقة تشجيع الكامرونيين مثل بقية الجماهير الإفريقية تتميز بالتوقف عادة بين الحين والآخر، أو العزف الدائم بآلات هادئة ومزعجة أيضا، وليس بالأغاني الحماسية للمناصرين من دون توقف كما هو الحال في الجزائر أو في البلدان الأوروبية.

وفي مباراة العودة في البليدة فإن درجة الحرارة، ستبلغ زوال يوم 29 مارس 21 مئوية بحسب التوقعات والاحتمالات، للتنخفض ليلا إلى قرابة 16 مئوية أو أقل، وتتراوح درجة الرطوبة في حدود 21 من المئة، ويكون الطقس غائما جزئيا بعد أن تكون الأمطار قد صنعت الحدث طوال الأيام الفاصلة ما بين عشية اليوم الخميس واليوم الذي يسبق إجراء مباراة العودة التي ستحدد المتأهل للعرس المونديالي في قطر، وهو ما قد يؤثر على أرضية ملعب تشاكر، لأن التوقعات تتحدث عن أمطار من دون توقف خلال الأسبوع القادم في مدينة البليدة وقد تكون غزيرة وربما مصحوبة أحيانا بحبات البرد.