هذه هي الأرقام التي ستدخل بها الأحزاب سباق التشريعيات!

بعد القرعة التي أجرتها السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن الأرقام الخاصة بقوائم الأحزاب السياسية خلال التشريعات المقبلة.

وجاء إعلان السلطة بعد القرعة التي تم إجراؤها، السبت، تحضيرا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان المقبل.

حركة البناء الوطني رقم 16

جبهة التحرير الوطني رقم 7

حركة مجتمع السلم رقم 4

حركة النهضة رقم 13

التجمع الوطني الديمقراطي رقم 5

طلائع الحريات رقم 25

جبهة العدالة والتنمية رقم 14

جبهة الحكم الراشد رقم 22

حزب الفجر الجديد رقم 27

حركة الإنفتاح رقم 23

حزب التجديد الجزائري رقم 8

جبهة النضال الوطني رقم 1

جبهة المستقبل رقم 6

حركة الإصلاح الوطني رقم 10

حزب الشباب رقم 18

الجبهة الوطنية الجزائرية رقم 20

الحزب الوطني الجزائري رقم 2

التحالف الوطني الجمهوري رقم 12

التجمع الوطني الديمقراطي رقم 5

صوت الشعب رقم 15

جيل جديد رقم 19

حركة الوفاق الوطني رقم 26

تجمع أمل الجزائر رقم 21

الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو رقم 17

الوسيط السياسي رقم 24

جبهة الجزائر الجديدة رقم 3

اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية رقم 9

حزب الكرامة رقم 11

حزب الحرية والعدالة رقم 28